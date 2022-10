Une réunion prévue entre le PSG et Mbappé ?

Dans la foulée de la victoire du PSG (1-0) face à l’Olympique de Marseille, Kylian Mbappé s’est présenté face aux journalistes en zone mixte. L’occasion pour l’attaquant parisien de clarifier les choses autour des récentes rumeurs et polémiques. Certains ont qualifié ses propos de soulagement, d’autres ont une impression de pompier pyromane. Quoi qu’il en soit, le chemin de l’apaisement semble être emprunté du côté du joueur et du Paris Saint-Germain.

Face aux journalistes présents dans les couloirs du Parc des Princes, Kylian Mbappé a tenu à clarifier les choses. En ce sens, le numéro 7 parisien a affirmé n’avoir jamais demandé son départ au club pour le mois de janvier prochain. Par ailleurs, à la question « êtes-vous fâché avec le PSG ?« , le champion 2018 a répondu sèchement : « Non !« . L’attaquant tricolore a également partagé son étonnement au moment où l’information concernant sa demande de départ l’hiver prochain est parue. Une prise de parole qui semblait nécessaire afin d’apaiser les choses autour du joueur, mais aussi autour du club. Ainsi, RMC Sport affirme que cette « mise au point médiatique » a été « encouragée par le club« , tout en étant « la volonté du joueur« . Une démarche qui tend vers l’apaisement, à l’image de l’accolade entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé au moment de rentrer aux vestiaires après la victoire (1-0) face au rival marseillais.

Selon les derniers échos, Doha aurait envoyé un émissaire afin de s’emparer du dossier et calmer les choses entre le PSG et le clan Mbappé. Le club de la capitale nie les faits auprès de nos confrères d’RMC Sport. Cependant, ces derniers affirment qu’une réunion pourrait se tenir entre les dirigeants et le joueur. En effet, cette semaine complète sans match pourrait permettre aux deux parties de se rencontrer et mettre les choses à plat.