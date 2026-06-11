Parc des Princes

Une réunion sur l’avenir du Parc des Princes se tiendra le 25 juin

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 juin 2026

Avec l’élection d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris, la possibilité de voir le PSG rester au Parc des Princes grandit. Une réunion sur l’avenir du Parc doit avoir lieu le 25 juin prochain. 

Le PSG veut devenir propriétaire de son stade. Avec son conflit avec Anne Hidalgo, l’ancienne maire de Paris, qui ne voulait pas entendre parler de la vente du Parc des Princes, le club de la capitale avait décidé de se lancer dans le projet de la construction de son propre stade. Après plusieurs consultations, ils avaient opté pour deux solutions, Poissy, où il possède déjà son centre de formation, et Massy. Mais avec l’élection d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris, qui est favorable à la vente du Parc des Princes, la possibilité de voir le PSG rester dans son stade historique a repris du poids.

PSG – Les deux Ligues des champions bientôt exposées au Parc des Princes
canalsupporters.com

Elle se tiendra à la Mairie de Paris

Selon L’Equipe, après plusieurs réunions techniques avec les équipes spécialisées, le premier comité de pilotage au sujet de la cession du Parc des Princes se tiendra le 25 juin prochain. « Il se déroulera à la Mairie de Paris autour d’Emmanuel Grégoire en présence de l’ensemble des partenaires publics : l’État, représenté par la Préfecture de région Île-de-France et la Préfecture de police, la Région Île-de-France, la Métropole du Grand Paris, le Département des Hauts-de-Seine, Grand Paris Seine Ouest, la mairie du 16ème dont le maire Jérémy Redler (LR), est partie prenante des négociations, et la Mairie de Boulogne-Billancourt« , lance le quotidien sportif. Le PSG sera bien évidemment représenté avec Victoriano Melero, son directeur général, et Nicolas Ramillon, le directeur immobilier du club, conclut L’Equipe.

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 juin 2026

Articles similaires

Portugal

Avec deux joueurs du PSG titulaires, le Portugal termine sa préparation au Mondial avec une victoire

11 juin 2026
Aouchiche

Adil Aouchiche ne regrette pas de ne pas avoir signer son premier contrat professionnel au PSG

11 juin 2026
Akliouche

Pisté par le PSG, Maghnes Akliouche ouvre la porte à un départ de Monaco

11 juin 2026
Mathis jangeal

Mercato – Mathis Jangeal vers un départ au Portugal ?

11 juin 2026
Bouton retour en haut de la page