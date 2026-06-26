Une révolution pour les premiers contrats professionnels en France

À partir du 1er juillet, une révolution aura lieu avec la possibilité d’offrir un contrat de cinq saisons à un joueur de 18 ans, contre trois auparavant.

Saison après saison, la France se fait piller. Les clubs étrangers, souvent allemands d’ailleurs, profitent des largesses de la réglementation hexagonale en ce qui concerne les jeunes joueurs. Du côté du Paris Saint-Germain, la chose a souvent été pointée du doigt. Car oui, à l’heure actuelle, un club professionnel ne peut que proposer des durées de trois ans pour un premier contrat professionnel.



Ce qui désavantage forcément les clubs français au moment de construire un projet sur le long terme avec un jeune élément. Mais fort heureusement, une grande avancée va avoir lieu. Comme beaucoup l’appelaient de leurs vœux, il sera bientôt possible de faire signer un contrat de cinq ans à un joueur à partir de ses 18 ans.

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L’annonce est officielle et a été conjointement faite par l’UNFP, syndicat des joueurs professionnels, et Foot Unis, syndicat des clubs professionnels. Une nouvelle convention qui entrera en vigueur à partir du 1er juillet prochain. Il vaut mieux tard que jamais…