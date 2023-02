On le sait, le PSG va devoir dégraisser de manière drastique lors du prochain mercato estival pour retrouver un semblant d’équilibre financier.

Le club de la capitale aborde ce mois de février de tous les dangers avec 5 affiches dans 3 compétitions différentes, et qui détermineront le reste de la saison… Pour cela, les dirigeants parisiens ont tenté de se renforcer cet hiver, sans succès face aux difficultés financières liées au fair-play financier. Un problème qui refera surface dans quelques mois cet été avec le retour de nombreux joueurs prêtés cette saison et qui n’ont pas convaincu. Arrivé à l’été 2021, le passage de Georginio Wijnaldum au PSG est considéré comme un flop par de nombreux observateurs (et pas que). Le milieu de terrain a donc souhaité se relancer du côté de la Roma sous forme de prêt avec option d’achat… mais en plein vol, l’ancien joueur des Reds s’est blessé sérieusement dès les premières semaines de la saison et devrait bientôt faire son retour dans le groupe.

Un nouveau prêt… avant d’être libéré ?!

Satisfait de son implication et de sa motivation affichée, le club italien souhaiterait prolonger l’expérience « Gini » d’une saison supplémentaire en prêt comme le rapporte le média Relevo. Une situation qui interroge, puisque le néerlandais est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en… 2024. Il y a donc peu de chance que cette opération aboutisse, même si quelques échos de la presse transalpine évoquée récemment que l’option d’achat du joueur pourrait être revue à la baisse. On rappelle que celle-ci serait de 8M€. Une situation qui arrangerait les finances… des deux équipes !