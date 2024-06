A l’occasion du rassemblement des Bleus et à quatre jours de leur entrée en lice dans cet Euro 2024, Ousmane Dembélé s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. L’occasion pour le numéro 10 du PSG d’évoquer différents sujets, dont son état de santé, son rôle, ou encore le jeu de l’Equipe de France.

Son état de forme, et son rôle

« Pour ma part ça va beaucoup mieux, j’ai eu la grippe mardi dernier, j’avais un peu de fièvre, j’ai ouvert le bal ! Mais ça va mieux, toute l’équipe va mieux à part Coman qui est un peu plus malade […] Mon rôle ? C’est un travail de toute l’équipe, il faut défendre et attaquer ensemble, le coach me demande de dribbler, de venir défendre avec l’équipe ».

Le positionnement plus haut de Griezmann

« Ca change pas, Antoine fait beaucoup d’efforts. J’ai Kanté pour m’aider aussi. Ca change pas grand chose, on essaie d’être plus compact avec le 442. On connaît les systèmes ».

Une saison sans blessure au PSG

« J’espère que ça va continuer ! Je n’ai rien changé, c’est la prépa avec le PSG. J’ai été ménagé par Luis Enrique. J’étais en forme. Ca m’a aidé à rester fit toute la saison ».

Les favoris de cet Euro 2024

« Je ne sais pas qui sont les favoris. Toutes les équipes se préparent, font des vidéos. Tu peux tomber sur une équipe de l’Autriche qui te mène la vie dure. L’Euro sera difficile. Le Danemark avait fait la surprise lors du dernier Euro« .

L’expérience acquise d’Ousmane Dembélé

« C’est ma 3e compétition officielle. J’ai un peu plus d’expérience. A part Olivier, Antoine, Coman … Je suis l’un des plus anciens. Il y a toujours une bonne ambiance. Le match de l’Autriche ne sera pas facile. On connaît cette équipe. C’est l’une des plus difficiles à jouer. Leur entraineur connaît très bien leur équipe, avec le gegen pressing, ça va pas être facile ».

A propos de Kylian Mbappé

« C’est toujours le même, il a toujours le sourire. Je parle tout le temps avec lui. Il est concentré. Il était concentré avec le PSG. On a fait les demi de Ligue des Champions, on a fait trois titres en France. Il sait que l’Euro est important’.

Le départ de Mbappé, l’anniversaire de Coman

« Kylian ? On a toujours eu une très bonne relation, je le connais depuis longtemps. Qu’il signe au Real ne me choque pas, il a des posters du Real depuis tout petit ! […] Coman ? On n’a rien prévu, on va lui faire un petit gâteau pour que le chef lui ramène dans sa chambre ».

L’attente avant le premier match de l’Euro 2024

« On va regarder les premiers matchs tous ensemble. On le vit bien. On se prépare pour l’Autriche. Le coach met beaucoup d’envie dans les séances. On est sereins et concentrés ».

Ousmane Dembélé sur la fresque des supporters et l’actualité politique en France

« C’était quelque chose que la FFF voulait, on a fait la photo, on est contents. Rien de plus […] Me positionner sur l’actualité politique ? Ce n’est pas que je ne veux pas, mais je pense que la situation en France … La sonnette d’alarme a été tirée. il faut se mobiliser pour aller voter. Je pense qu’il faut se mobiliser pour aller tous voter! Les législatives vont arriver, la FFF va mettre quelque chose en place pour les procurations ».

Les statistiques

« Mes statistiques ? Ca ne me tracasse pas. J’essaie de créer du danger. On me l’a souvent dit, j’essaie toujours de m’améliorer ».

Son passage en Bundesliga

« Ca a changé un peu mon jeu. Je ne jouais pas de la même façon qu’à Rennes. On jouait dans un 532 à Dortmund. J’ai énormément appris avec Tuchel, que j’aime beaucoup. J’avais aussi Aubameyang à mes cotés ».

Le statut de favori de l’Equipe de France

« Perso on n’en parle pas avec le groupe. Qu’on dise qu’on est favoris, ça rentre et ça passe. La vérité c’est sur le terrain. Tu peux tomber contre une équipe qui te mène la vie dure et tu pars en vacances. On est concentrés sur le terrain ».

Les points forts des Bleus

« On est soudés, ensemble. Même si on prend un but, on est toujours soudés ».

A propos de Luis Enrique et la liberté donnée

« Ce qui a changé avec le coach c’est qu’il me donne plus de libertés qu’à Barcelone. Je peux jouer un peu partout. Il me dit d’aller un peu partout sauf quand il faut coller la ligne. Il me donne beaucoup de libertés. Dans mon jeu je n’ai pas tellement changé, je continue à prendre des risques, à dribbler ».

La concurrence avec Kolo Muani et Coman en Bleu

« Je pense que c’est une bonne chose pour l’équipe. Il y a de la concurrence à tous les postes. On se pousse à chaque match, en club et en sélection ».

Ousmane Dembélé donne des nouvelles d’Adrien Rabiot

« Adrien se sent très bien, il avait une petite gêne. Il se sent beaucoup mieux, on est contents de le retrouver, lui et Aurélien. Ca fait encore plus de concurrence, c’est bien ».

A propos de Didier Deschamps

« Ca fait 7 ans que je le connais. Il a beaucoup évolué, il nous fait plus confiance, il y a une relation de confiance. Il aime beaucoup ses joueurs. On a envie de tout donner pour lui ».

Ousmane Dembélé, une nouvelle fois interrogé sur Kylian Mbappé

« C’est un bon capitaine, un leader, il donne de la voix. Il ne se cache pas, il essaie toujours de pousser le groupe. Il aide les jeunes […] Un défaut ? Je peux pas tout dire (rires). Je vais le garder pour moi ! […] Une qualité ? C’est un meneur d’homme ».