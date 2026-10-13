Une séance d’entraînement au complet pour le PSG avant City

Le PSG va jouer son deuxième match de Ligue des champions cette saison avec son déplacement à Manchester demain. À la veille de ce choc, Luis Enrique pouvait compter sur un groupe au complet à l’entraînement.

Après sa large victoire sur la pelouse du Parc des Princes contre le Slovan Bratislava le 9 septembre dernier (6-1), le PSG retrouve la Ligue des champions demain soir avec la rencontre contre Manchester City pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue. Pour ce choc contre les Cityzens, Luis Enrique a convoqué un groupe de 23 joueurs. Seuls Senny Mayulu, touché à la cuisse lors de la trêve internationale avec l’équipe de France Espoirs, et Alessandro Longoni, troisième gardien des Rouge & Bleu, sont restés à Paris.

Un entraînement dans la bonne humeur

Ce mardi soir, les joueurs du PSG s’entraînaient une dernière fois sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Lors des quinze premières minutes qui étaient ouvertes aux médias, on a pu faire un point sur les forces en présence pour Luis Enrique. Laissés au repos contre Le Mans samedi soir (3-1), Nuno Mendes et Ousmane Dembélé sont bien présents dans le groupe concocté par le coach espagnol. Sans surprise, ils étaient bien présents à leurs coéquipiers lors de cette séance d’entraînement. Warren Zaïre-Emery, qui avait dû déclarer forfait pour le rassemblement de l’équipe de France et qui a fait son retour sur les terrains contre les Manceaux samedi, était bien là aussi à l’Etihad Stadium tout comme Ferran Torres, touché à la cheville lors de la trêve internationale avec l’Espagne, et qui était titulaire contre Le Mans. Lors des quinze minutes, on a pu assister au traditionnel toro autour du rond central avec des Parisiens de très bonne humeur, avec du chambrage et des rires. Une séance sous les yeux de Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi.

Le groupe du PSG à l’entraînement