Une seconde chance pour Mauro Icardi au PSG ?

En perdition au PSG, Mauro Icardi se refait une santé du côté du Galatasaray cette saison. De là à le voir effectuer un incroyable come-back en terre parisienne la saison prochaine ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’aventure entre le PSG et Mauro Icardi a été pleine de péripéties. Malheureusement pour les supporters rouge et bleu, ces dernières ne se sont pas vraiment avérées fructueuses, loin s’en faut. Débarqué au PSG à l’été 2019 sous forme de prêt en provenance de l’Inter, l’avant-centre argentin a connu des débuts fracassants avant de sombrer, doucement mais sûrement, vers un néant footballistique total. Conséquence de quoi, le club de la capitale, sous l’impulsion de Luis Campos, a tout fait pour s’en séparer l’été dernier.

Un improbable retour en grâce évoqué

Problème, étant donné les piètres copies rendues par Mauro Icardi, les prétendants n’ont, de ce fait, pas été nombreux à se présenter. C’est finalement le Galatasaray qui a raflé la mise sous forme de prêt. Et au sein du championnat turc, ce dernier flambe. Depuis le début de son prêt, il a ainsi pris part à 12 rencontres pour 9 réalisations et 6 passes décisives. Un bilan excellent en somme. Rien d’étonnant donc à ce que le leader de Super Ligue souhaite le conserver à l’issue de son prêt. Des velléités confirmées par le coach de l’ancien interiste en personne. Mais ce jour, Relevo vient nous exposer une toute autre alternative. En effet, selon cette source, les décideurs parisiens songeraient à offrir une seconde chance à Mauro Icardi au sein de leur effectif en vue de l’exercice prochain. Le besoin de recruter un nouvel avant-centre disparaitrait par la même occasion.

Reste que Mauro Icardi sera en fin de contrat en juin 2024 et un départ parait tout de même bien plus plausible lorsqu’on observe ce qu’il a pu démontrer à Paris. Une chose est toutefois certaine : avec la saison qu’il réalise pour l’heure, sa cote sur le marché a dû connaître une hausse plus que notable.