Une solution en interne pour remplacer Gonçalo Ramos ?

Victime d’une grosse faute contre Le Havre, Gonçalo Ramos souffre d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche et sera absent. Les dirigeants parisiens se demandent s’ils doivent ou non recruter un nouvel attaquant ?

Titulaire hier soir lors de la victoire du PSG contre Le Havre (4-1) en ouverture de la première journée de Ligue 1, Gonçalo Ramos n’est resté que quinze minutes sur le terrain. Après un très vilain tacle d’un Havrais, l’international portugais est resté longtemps au sol en se touchant la cheville gauche. Ce samedi, le PSG a communiqué et expliqué que l’attaquant allait manquer trois mois de compétition. Alors que RMC Sport indiquait que le PSG pourrait s’activer pour recruter un attaquant, Le Parisien indique que les dirigeants parisiens s’interrogent sur la nécessité ou non de recruter un nouveau numéro 9.

Le PSG a tout de même des pistes pour renforcer son poste de numéro 9

Le quotidien francilien indique que ce samedi, les décideurs du PSG se sont réunis pour discuter de la suite. Et selon les informations du Parisien, « rien n’est tranché, entre faire confiance à l’effectif actuel et recruter. Parmi les tenants de la première ligne, a priori celle qui l’emporte pour l’instant, ils ont observé que sans Gonçalo Ramos, le PSG a inscrit trois buts au stade Océane. » Le quotidien sportif explique que Luis Enrique a indiqué à plusieurs reprises que beaucoup d’éléments de son groupe peuvent évoluer en faux numéro 9. La saison dernière, il l’avait fait avec Marco Asensio ou Ousmane Dembélé. « En conférence de presse, il a insisté sur le fait que Bradley Barcola et Kang-in Lee pouvaient endosser la fonction. Et la signature désormais officielle de Désiré Doué offre plus de choix au coach. » Mais s’il souhaite recruter un attaquant de pointe, le joueur en pole position se nomme Victor Osimhen. Mais celui qui est aussi dans le viseur de Chelsea, est assez cher. « En attendant, le club possède d’autres pistes dont certaines n’ont pas encore filtré », conclut Le Parisien.