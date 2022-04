Hier soir, Kylian Mbappé a encore une fois illuminé de son talent la pelouse du Parc des Princes avec deux buts et trois passes décisives lors du très large succès du PSG contre Lorient (5-1). Pour la première fois de sa carrière, il est impliqué sur cinq buts sur un seul match. À la fin du match, il a expliqué qu’il n’avait pas encore fait de choix pour son avenir, et qu’il y avait « des nouveaux éléments. »

Des déclarations qui ont enflammé la presse espagnole et qui pourrait indiquer un changement de cap dans l’esprit de l’attaquant du PSG. Selon les informations de France Bleu Paris, « la tendance semble s’inverser et une prolongation n’a plus rien d’utopique. L’optimisme est même de mise« , assure la radio francilienne.