Une triplette inédite sur le front de l’attaque du PSG contre Brest ?

Demain après-midi (17 heures, BeIN Sports 1), le PSG affronte Brest en Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique pourrait aligner un trio d’attaque inédit.

Après son probant succès contre Stuttgart en Ligue des champions mercredi soir (1-4), le PSG retrouve les terrains demain après-midi avec le déplacement à Brest pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Warren Zaïre-Emery, touché à la cheville contre les Allemands et absent trois semaines, mais également sans Joao Neves, touché au pied lors de Stuttgart / PSG et laissé au repos demain. Pour remplacer les deux milieux, le coach espagnol pourrait titulariser Fabian Ruiz et Désiré Doué au côté de Vitinha.

Nuno Mendes de retour dans le onze ?

Le Parisien indique que dans une semaine encore chargée d’un huitième de Coupe de France au Mans mardi et d’un choc de Ligue 1 face à Monaco vendredi prochain, le coach aura l’occasion de faire tourner son effectif. Pour demain, Luis Enrique devrait de nouveau faire confiance à Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG. Le portier italien devrait être défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo et Nuno Mendes. Enfin, le coach du PSG pourrait aligner un trio offensif inédit avec Bradley Barcola dans le couloir droit, Ousmane Dembélé en faux numéro 9 et Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir gauche.