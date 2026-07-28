Une ultime offensive du PSG dans le dossier Yan Diomandé ?

Alors que le dossier Yan Diomandé semblait clos, le PSG pourrait effectuer une ultime tentative, tandis que le Real Madrid et le RB Leipzig n’ont toujours pas trouvé d’accord.

Depuis l’ouverture du mercato estival 2026, le PSG se montre très actif dans le sens des départs. Avec les départs de Lee Kang-in et de Gonçalo Ramos, le club parisien doit se renforcer dans le secteur offensif. Rapidement, l’ailier du RB Leipzig, Yan Diomandé, a été annoncé comme la cible prioritaire des Rouge & Bleu. Malgré un accord trouvé avec le joueur pour un contrat de cinq ans, la direction parisienne négociait depuis plusieurs semaines avec ses homologues allemands afin de trouver un terrain d’entente et éviter de payer les 120 à 130 M€ réclamés.

À lire aussi : PSG – Les coulisses de la volte-face dans le dossier Yan Diomandé

De nouveaux intermédiaires ont repris contact avec le PSG

Cependant, l’entrée fracassante du Real Madrid dans ce dossier a changé la donne. Voulant éviter une surenchère, le PSG a décidé de se retirer de ce dossier en expliquant son choix dans un communiqué transmis à Sky : « Le PSG a officiellement retiré ce soir son intérêt et ses offres pour Yan Diomandé. Les indemnités de transfert et les exigences salariales demandées étaient totalement disproportionnées et fausses – et le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rationnelle et d’équilibre de l’effectif. » Et alors qu’un départ au Real Madrid semblait imminent, l’international ivoirien ayant déjà un accord avec le club espagnol, les deux formations n’ont toujours pas trouvé de terrain d’entente pour finaliser le transfert.

Une aubaine pour les Rouge & Bleu ? Selon les informations de L’Équipe, l’ailier de 19 ans a déjà un trouvé accord avec le Real Madrid autour d’un contrat colossal (des montants entre 50 et 55 M€ sur cinq ans sont évoqués), mais les deux clubs ne sont toujours pas parvenus à un accord définitif pour son transfert. Avec le possible départ de Bradley Barcola, le PSG dispose désormais de nouveaux arguments pour relancer ce dossier. En interne, le PSG sait que Yan Diomandé est sensible au projet parisien et que plusieurs de membres de sa famille sont supporters du club. « Son entourage s’est considérablement élargi ces derniers jours, entraînant une hausse significative des montants réclamés autour de l’opération. Ces dernières heures, de nouveaux intermédiaires, réputés beaucoup plus proches du Paris Saint-Germain, ont tenté de remettre de l’ordre dans le dossier et de reprendre contact afin d’évaluer la situation. » De quoi permettre au PSG de revenir dans ce dossier ? « L’hypothèse a gagné en crédibilité ce mardi, à condition, bien sûr, que le Real Madrid ne finalise pas le transfert d’ici là », conclut le quotidien sportif.

Alors que le Real Madrid et Leipzig continuent de négocier pour finaliser le transfert, de nouveaux intermédiaires, proches du PSG, tentent d’évaluer la faisabilité d’une ultime offensive parisienne.



➡️ https://t.co/cmmJ8529hG pic.twitter.com/kiJ9S2WCyV — L’Équipe (@lequipe) July 28, 2026