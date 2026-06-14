Une vague de départs chez les titis du PSG cet été ?

Tout juste auréolée d’un titre de champion de France, l’équipe U19 du PSG pourrait voir un très grand nombre de ses joueurs quitter le club de la capitale cet été pour lancer leurs carrières ailleurs.

La génération 2008 du PSG a brillé cette saison avec une victoire en Coupe Gambardella, une demi-finale de Youth League et un titre de champion de France U19, le troisième de suite après 2024 et 2025. Mais les membres de cette génération pourraient être nombreux à quitter leur club formateur cet été afin de tenter de lancer leurs carrières respectives ailleurs. Sauf retournement de situation, ils devraient être nombreux à partir vers d’autres horizons, malgré un attachement sincère à leur club formateur, assure Onze Mondial. Comme annoncé par Le Parisien, Martin James devrait signer son premier contrat professionnel ailleurs qu’au PSG.

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Jangeal, Ly, Mbemba…

« Cette semaine, Mathis Jangeal, Elijah Ly, Emmanuel Mbemba et Aymen Assab ont publié simultanément une story sur leur compte Instagram accompagnée de la chanson du rappeur RDN, intitulée « Prêt à partir ». Un message vite supprimé par les intéressés mais qui n’est pas passé inaperçu en interne, à tel point qu’une sanction et la possibilité de les voir manquer la finale du championnat ont été évoquées », indique le média footbalistique. Mathis Jangeal a des possibilités en Allemagne, Francfort mais surtout Hambourg sont sur les rangs tout comme Famalicao au Portugal. Ayman Assab est annoncé du côté de Monaco. Elijah Ly, ailier dynamique et percutant en faux pied, a reçu des marques d’intérêt de Villarreal et du PSV Eindhoven, mais c’est du côté de Bruges qu’il pourrait s’engager. Le club belge est également sur les rangs pour accueillir le défenseur central Samba Coulibaly, avance Onze Mondial. Si Emmanuel Mbemba a été observé à plusieurs reprises par Arsenal, il devrait prendre la direction du Paris FC, estime Marc Mechenoua. Pierre Mouguengue, lui, poursuit sa réflexion.





