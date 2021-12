Une vente aux enchères caritative organisée par le PSG

Le PSG réalise souvent des œuvres de bienfaisance afin de venir en aide au plus démunis. Cette semaine, les Rouge & Bleu ont annoncé une vente aux enchères caritative du 12 au 19 décembre sur la plateforme Ebay afin de récolter des fonds pour le Fonds de dotation Paris Saint-Germain « qui finance des projets caritatifs à destination d’enfants défavorisés ou malades, des jeunes et des communautés en difficulté. »

Dans cette vente aux enchères, 12 lots seront présentés. Des œuvres d’art signées par l’équipe, un maillot dédicacé par Kylian Mbappé ou bien encore une expérience VIP au Parc des Princes, une séance de tirs au but avec les gardiens du PSG. Sabrina Delanoy, , Directrice adjointe de la Fondation Paris Saint-Germain, se réjouit d’une telle initiative.

« Nous sommes très heureux une nouvelle fois de pouvoir compter sur le soutien et la générosité de tous. Ces enchères solidaires sont déjà une grande réussite. Les joueurs du club se sont fortement mobilisés pour offrir des lots d’exception et le mécénat d’eBay nous permet de donner une grande ampleur à l’événement. Grâce aux sommes récoltées, le Fonds de dotation Paris Saint-Germain sera en mesure de financer des projets en Ile-de-France et au-delà pour aider ceux qui en ont le plus besoin.«

Une vente aux enchères à laquelle vous pourrez participer à partir de dimanche sur Ebay.fr