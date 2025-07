Une victoire devant les prud’hommes pour Nasser al-Khelaïfi

Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, avait vu son ancienne assistante engager une procédure devant le conseil de prud’hommes de Paris. Mais cette dernière vient d’être déboutée.

Une ancienne employée du groupe BeIN Sports avait été licenciée le 12 février 2022, près de dix ans après son arrivée dans le groupe et après sept années passées aux côtés de Nasser al-Khelaïfi, président du PSG. Elle avait saisi la juridiction notamment pour « licenciement sans cause réelle ou sérieuse », indique Le Parisien.

Un appel est possible

Mais le conseil de prud’hommes de Paris a annoncé ce jeudi soir rejeter les demandes de l’ancienne assistante du président parisien. Charles Mathieu, l’avocat de la société BeIN Sports, s’est réjoui de ce jugement. « Nous sommes ravis que le conseil de prud’hommes ait statué en notre faveur, validant pleinement le bien-fondé du licenciement (…) et rejetant ainsi toutes les demandes formulées au titre de la prétendue nullité de celui-ci, ou encore au titre d’un prétendu harcèlement moral. » Ce dernier a également expliqué que ce procès « s’ajoute à la liste des procès fallacieux et purement opportunistes intentés contre la direction de BeIN Sports ces dernières années (…) mais qui s’avèrent finalement sans fondement devant les tribunaux. » Me Charles Mathieu précise qu’un « appel est envisagé » sur les rappels de salaire « pour de prétendues heures supplémentaires ». Le conseil de prud’hommes a en effet sommé le média de verser la somme de 290 000 euros d’heures supplémentaires quand la plaignante avait réclamé un million d’euros, conclut Le Parisien.