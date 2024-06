UNFP : Le PSG et son Parc des Princes recompensés

Le PSG a vu son antre mythique du Parc des Princes remporter le Championnat des Tribunes avec une avance conséquente sur le RC Lens.

Le « Championnat des Tribunes » est un trophée organisé par la LFP visant à récompenser les meilleurs tifos et l’engagement des supporters sur les réseaux sociaux. Le lauréat de cette saison 2023-2024 n’est autre que le Paris Saint-Germain ! Les Rouge & Bleu avaient été classés à la deuxième place la saison passée, derrière l’Olympique de Marseille. Cette année, Paris devance largement son dauphin, le RC Lens avec 533 points contre 470 pour les Sang et Or. Il faut dire que le spectacle affiché par un Parc des Princes, systématiquement à guichets fermés (hors fermeture du Virage Auteuil) a tout simplement été flamboyant. Le PSG est donc le meilleur club de France sur le terrain, mais aussi en dehors.