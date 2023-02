Upamecano : « Affronter le PSG, c’est comme une finale »

Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Lors de cette rencontre, Dayot Upamecano devra de nouveau affronter Lionel Messi, pratiquement deux mois après la finale de la Coupe du monde.

Le PSG retrouve la Ligue des Champions ce mardi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Bayern Munich dans le cadre du huitième de finale aller. Une rencontre pour laquelle le PSG devrait pouvoir compter sur Kylian Mbappé. Présent dans le groupe, il devrait être sur la feuille de match même si on ne sait pas s’il sera titulaire ou remplaçant. Christophe Galtier pourra aussi compter sur les retours de Marco Verratti et Lionel Messi. Dayot Upamecano, le défenseur central français du Bayern, a encensé l’international argentin, qu’il a affronté lors de la finale de la Coupe du monde.

« Le joueur le plus intelligent du football »

« Si tu n’as pas les yeux sur lui, tu vas avoir mal. Je pense que c’est le joueur le plus intelligent du football. Il va se mettre derrière toi et il va tout le temps regarder comment tu te positionnes (il tourne la tête des deux côtés). Il regarde comment tu réagis, il t’étudie, analyse le défenseur dans une interview accordée à l’Equipe. Il essaie de se faire oublier donc tu dois toujours avoir le regard sur lui. En plus, comme il est petit, tu peux un peu le perdre de vue. Et quand tu t’en rends compte, il est déjà en train de faire sa passe.«

« Je sais de quoi on est capables »

Dayot Upamecano a ensuite évoqué la forme de son équipe avant de défier le PSG. « Je sais de quoi on est capables. On est une grosse équipe, on a nos qualités. Mais pendant une longue saison, tout ne peut pas toujours se dérouler sans accroc. On va écouter les consignes du coach et pourquoi pas gagner tous les matches qui nous restent. C’est le but, parce qu’affronter Paris, c’est comme une finale, et je ne veux pas en perdre une autre.«

« Le PSG est une équipe de classe mondiale »

L’international français qui a s’est aussi montré dithyrambique au sujet de Lionel Messi sur le site internet du Bayern Munich.

« Messi est un joueur absolument exceptionnel, qu’il joue pour l’Argentine ou Paris. Et nous ne devons pas seulement être prêts pour lui : le PSG est une équipe de classe mondiale avec des joueurs attaquants rapides. Nous allons nous préparer minutieusement et même à l’entraînement, nous avons besoin d’une concentration maximale, car la force mentale jouera également un rôle dans la progression. Nous devons défendre en groupe et toujours avoir les bonnes réponses sous la main.«

« On a parlé des huitièmes de finale à quelques reprises pendant la Coupe du monde »

Il a enfin évoqué les échanges entre Kylian Mbappé et lui au sujet de ce huitième de finale de la Ligue des Champions. « Bien sûr, on a parlé des huitièmes de finale à quelques reprises pendant la Coupe du monde, mais maintenant je me concentre sur mon équipe, sur le FC Bayern, et Kylian fera de même avec le PSG. Ce sera un match spécial pour moi car il se déroule en France. J’ai énormément hâte d’y être. »