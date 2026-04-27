Upamecano : « Nous voulons gagner ici au Parc des Princes »

Le PSG et le Bayern Munich s’affrontent demain soir en demi-finale aller de la Ligue des champions. Dayot Upamecano s’attend à un grand match au Parc.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions après avoir éliminé Liverpool en quart de finale (4-0 au cumulé), le PSG défie le Bayern Munich à ce stade de la compétition. À la veille de cette rencontre, Dayot Upamecano s’est présenté en conférence de presse aux côtés de son entraîneur, Vincent Kompany. L’international français a évoqué cette double confrontation, le match entre les deux équipes lors de la phase de ligue ou encore les intérêts du PSG à son égard…

Le match de demain

« C’est un gros match pour nous, nous sommes totalement concentrés sur notre jeu. Bien sûr, nous voulons gagner ici au Parc des Princes. Le PSG a de grands joueurs et un effectif superbe. Mais nous sommes totalement concentrés sur notre jeu et nous voulons gagner. »

J’ai pensé à rejoindre le PSG avant de prolonger au Bayern ?

« Non. Je suis maintenant au FC Bayern, l’un des meilleurs clubs au monde. Je suis totalement heureux d’être ici.«

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Affronter Ousmane Dembélé, son ami d’enfance

« Nous venons tous les deux de la même ville. C’est incroyable que nous nous retrouvions demain en demi-finale de la Ligue des champions. Bien sûr, nous nous sommes déjà affrontés par le passé, mais demain, c’est une autre histoire. Chacun de nous est prêt à se battre pour son équipe. »

La victoire du Bayern lors de la rencontre de la phase de ligue

« C’est un match complètement différent, une demi-finale de Ligue des champions. Nous ne regardons pas le passé et sommes pleinement concentrés. Nous voulons gagner les deux matchs et ferons tout pour l’emporter ici demain. »

Le PSG

« Nous avons déjà joué contre Paris et nous les connaissons. C’est très difficile. Ousmane récupère le ballon partout sur le terrain. C’est un peu comme nous avec Harry. Ils essaient de déstabiliser l’adversaire avec beaucoup de mouvement. Nous essaierons de gérer ça. Ils ont une équipe tellement bonne, ils n’ont pas seulement Ousmane, mais beaucoup d’autres joueurs. C’est une équipe très complète. »