Upamecano : « Quand je l’ai vu soulever le Ballon d’Or, il m’a mis la larme »

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or après sa saison XXL avec le PSG. Dayot Upamecano, qui a grandi avec lui à Évreux, a été ému au moment du sacre de son coéquipier en équipe de France.

Lors de la saison 2024-2025, le PSG a réalisé le meilleur exercice de son histoire avec le triplé national (Trophée des champions, Coupe de France et Ligue 1) et la Ligue des champions après avoir surclassé l’Inter Milan en finale (5-0). Ousmane Dembélé a été l’un des artisans de cette magnifique saison avec 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues. Favori pour le Ballon d’Or, le numéro 10 du PSG a remporté la distinction individuelle suprême le 22 septembre dernier. Une fierté pour Dayot Upamecano, qui l’a côtoyé à Évreux.

« On savait tous qu’il deviendrait un grand joueur »

« On a été dans la même école, on a connu les mêmes terrains, je jouais contre lui en CM1-CM2. Franchement, je n’ai pas les mots ! On savait tous qu’il deviendrait un grand joueur, mais quand même… Quand je l’ai vu soulever le Ballon d’Or, il m’a mis la larme, lance le défenseur central dans une interview accordée au Parisien. J’aurais dû être présent pour la cérémonie, mais je n’ai pas pu venir. Le voir remercier sa mère, sa famille, ses amis, Moustapha, tous ceux qui étaient là… C’était un moment magnifique. »





