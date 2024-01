US Orléans / PSG : Annoncez votre pronostic

Ce samedi soir, le PSG affronte l’US Orléans à l’occasion des 16es de finale de Coupe de France avec pour ambition de poursuivre son aventure.

Le PSG retrouve la Coupe de France ce samedi (20h45 sur beIN SPORTS 1). Après un court déplacement, les Rouge & Bleu affrontent l’équipe de National 1, l’US Orléans. L’occasion pour certains joueurs de retrouver un peu de temps de jeu dans cette rencontre. Luis Enrique a aussi décidé de s’appuyer sur certains cadres comme Marquinhos, Vitinha et Kylian Mbappé. Et à quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre l’US Orléans et le PSG. Annoncez votre pronostic ici. La semaine passée, le PSG s’était imposés sur la pelouse du RC Lens (0-2) en conclusion de la 18e journée de Ligue 1. Un score annoncé ici par codrin. Félicitations à lui !!!