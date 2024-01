US Orléans / PSG : L’arbitre de la rencontre désigné

Après s’être logiquement imposé au tour précédent face à l’US Revel (0-9), le PSG aborde son 16e de finale de Coupe de France face à l’US Orléans, une nouvelle fois, la peau d’un ultra favori. Pour l’occasion, l’arbitre de la rencontre vient d’être désigné par la FFF.

En 32e de finale de Coupe de France, le PSG s’est déplacé à Castres et est venu à bout de l’US Revel (R1) sur le score de 9 buts à 0. Deux semaines après, c’est à Orléans que les hommes de Luis Enrique se déplacent afin d’y affronter le club local, évoluant en National. Ce samedi (20h45 sur BeIN Sports), sur la pelouse du Stade de la Source, Kylian Mbappé et les 21 autres acteurs seront arbitrés par Marc Bollengier. L’homme de 32 ans a été désigné ce mardi par la Fédération Française de Football, et officiera pour la deuxième fois au cours d’un match du Paris Saint-Germain. En effet, le 30 septembre dernier, l’arbitre était sur le pré du Stade Gabriel-Montpied lors de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats (0-0) entre le Clermont Foot et le PSG. Ce dernier sera assisté par Thomas Luczynski et Bastien Courbet. Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par Remi Landry. Pour rappel, la VAR ne sera pas de la partie pour la rencontre entre l’US Orléans et le club de la capitale.