US Orléans / PSG : le groupe parisien sans Mukiele et avec plusieurs Titis

Ce samedi soir (20h45 sur beIN SPORTS 1), le PSG se déplace sur la pelouse de l’US Orléans dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France.

Recordman de la compétition, le PSG voudra poursuivre son aventure en Coupe de France. Vainqueur de l’US Revel (0-9) il y a deux semaines, le club parisien se déplace cette fois-ci sur la pelouse de l’US Orléans, formation de National 1, dans le cadre des 16es de finale de la compétition. L’occasion parfaite pour Luis Enrique de faire tourner son effectif avant les grandes échéances.

Nordi Mukiele préservé et absent du déplacement à Orléans

Et ce samedi matin, le coach espagnol a dévoilé le groupe de 21 joueurs qui fera le court déplacement à Orléans. Convoité par le Bayern Munich cet hiver et touché au visage à l’entraînement de jeudi, Nordi Mukiele n’est pas présent dans le groupe. Selon L’Equipe, l’international français « a été préservé malgré des examens rassurants vendredi » et fera son retour à l’entraînement dimanche. Outre l’incontournable Warren Zaïre-Emery, d’autres Titis ont été convoqués pour cette rencontre comme Senny Mayulu, Ethan Mbappé et Yoram Zague. Le coach parisien pourra tout de même compter sur des joueurs cadres à l’image de Marquinhos, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

Pour rappel, Gianluigi Donnarumma, Alexandre Letellier, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe, Manuel Ugarte et Nuno Mendes sont forfaits pour cette rencontre tandis qu’Achraf Hakimi (Maroc) et Lee Kang-In (Corée du Sud) sont retenus avec leur sélection. Comme depuis de nombreux mois maintenant, Layvin Kurzawa et Hugo Ekitike n’ont pas été appelés.

Le groupe du PSG

Gardiens : Navas, Mouquet, Tenas

: Navas, Mouquet, Tenas Défenseurs : Marquinhos, Danilo, L.Hernandez, Beraldo, Zague

: Marquinhos, Danilo, L.Hernandez, Beraldo, Zague Milieux : Ruiz, Vitinha, Ndour, Soler, Zaïre-Emery, E.Mbappé, Mayulu

: Ruiz, Vitinha, Ndour, Soler, Zaïre-Emery, E.Mbappé, Mayulu Attaquants : K.Mbappé, Ramos, Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola