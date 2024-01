US Orléans / PSG : Le point médical avant la rencontre de CdF

Pour le compte des 16e de finale de Coupe de France, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade de la Source pour y affronter l’US Orléans. A cette occasion, Luis Enrique devra se passer de plusieurs de ses éléments.

C’est ce samedi (20h45 sur BeIN Sports) que le PSG ira chercher sa place en huitième de finale de Coupe de France sur le terrain de l’US Orléans. Une rencontre à laquelle ne participeront pas les blessés de longue date que sont Nuno Mendes, Presnel Kimpembe ou encore Milan Skriniar. Cependant, cette semaine à l’entraînement, Nordi Mukiele aurait reçu un violent ballon au visage annonce le Paris Saint-Germain sur son point médical, le défenseur français « passe un examen ce matin« . Pour le poste de gardien de but, si Gianluigi Donnarumma aurait laissé sa place, l’Italien, victime d’un choc au genou face au RC Lens, ne fera pas le déplacement à Orléans. Au cours de la même rencontre sur le terrain des Sang & Or, Manuel Ugarte, « légèrement touché à la cuisse […] sera préservé pour la rencontre de demain« . Le quatrième gardien, Alexandre Letellier, « reprend progressivement l’entraînement après une infection virale« .