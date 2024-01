US Orléans / PSG : les compositions probables

Ce samedi soir (20h45 sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte l’US Orléans en 16es de finale de Coupe de France. L’occasion pour certains Parisiens d’obtenir du temps de jeu.

Après son entrée en lice réussie face à l’US Revel (0-9) il y a deux semaines, le PSG poursuit son parcours en Coupe de France avec un 16e de finale à disputer ce samedi soir face à l’US Orléans. Sur une pelouse qui inquiète grandement Luis Enrique, certains Parisiens en manque de temps de jeu auront une chance à saisir pour marquer des points. Mais avec une seule rencontre par semaine, le technicien espagnol devra trouver le bon dosage entre la titularisation des cadres et offrir du temps de jeu à certains éléments peu utilisés ces derniers temps.

Luis Enrique a répondu aux questions des journalistes sur l’attaque du PSG ! ⚡️



L’entraîneur parisien est revenu sur la perte de poids de Gonçalo Ramos, et ses choix en position de numéro 9 avec Randal Kolo Muani 9⃣



Vous comprenez ses choix ? 🤔 pic.twitter.com/B5rqRbfsDU — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 19, 2024

Un quatuor offensif aligné

Selon L’Equipe, Keylor Navas enchaînera une deuxième titularisation de suite dans la compétition. Pour la défense, Nordi Mukiele devrait retrouver le couloir droit et Lucas Hernandez le côté gauche. En charnière centrale, Danilo Pereira et Lucas Beraldo devraient être associés, laissant ainsi Marquinhos au repos. Pour l’entrejeu, les deux Espagnols, Fabian Ruiz et Carlos Soler, pourraient être alignés. Enfin, comme face à l’US Revel, le quatuor offensif Marco Asensio, Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani est pressenti.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ différent avec la titularisation d’Arnau Tenas dans les cages. En défense, Carlos Soler occupe le couloir droit, décalant Nordi Mukiele sur le côté gauche. Au milieu de terrain, Cher Ndour pourrait connaître sa deuxième titularisation en Coupe de France aux côtés de Fabian Ruiz. Enfin, le quotidien francilien annonce le même quatuor offensif.

Le XI de l’US Orléans : Matimbou – Solvet, Saint-Ruf (c), Jean-Pierre – Halby-Touré, Goujon, Bretelle, Agounon – Ponti – Dabasse, Fortuné

: Matimbou – Solvet, Saint-Ruf (c), Jean-Pierre – Halby-Touré, Goujon, Bretelle, Agounon – Ponti – Dabasse, Fortuné Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Navas – Mukiele, Danilo, Beraldo, L.Hernandez – Soler, Ruiz – Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Mbappé (c), Asensio

(L’Equipe) : Navas – Mukiele, Danilo, Beraldo, L.Hernandez – Soler, Ruiz – Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Mbappé (c), Asensio Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Tenas – Soler, Danilo, Beraldo, Mukiele – Ruiz, Ndour – Asensio, Ramos, Mbappé (c), Kolo Muani

Les compositions probables US Orléans / PSG (L’Equipe)