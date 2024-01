US Revel / PSG : Le déplacement des supporters parisiens se précise !

Pour son 32e de finale de Coupe de France, le PSG se déplace à Castres afin d’y affronter l’US Revel (R1). Pour l’occasion, le club amateur recevra le champion de France en titre dans l’enceinte du Castres Olympique, club du Top 14.

Pour la deuxième saison consécutive, le PSG entame sa campagne de Coupe de France face à un club amateur. Cette magie de la plus vielle des compétitions du football français pousse bien souvent le club de la capitale a disputé des rencontres sur des pelouses délocalisée. C’est ainsi que procèdera l’US Revel ce dimanche 7 janvier (20h45 sur BeIN Sports). En effet, l’actuel premier de la poule B de Régional 1 sera l’équipe locale du Stade Pierre-Fabre de Castres pour la réception du PSG. L’enceinte habituelle du Castres Olympique compte des travées pouvant accueillir jusqu’à 12 000 supporters mais a été restreint à 10 000 places pour le match opposant le Paris Saint-Germain à l’US Revel. Parmi celles-ci, les Rouge & Bleu occuperont 508 places selon notre confrère de France Bleu Paris, Bruno Salomon. Ce dernier affirme par ailleurs que 200 membres du Collectif Ultras Paris feront le déplacement.