US Revel / PSG – Le groupe parisien avec de nombreux absents et plusieurs Titis convoqués

Le PSG se déplace à Castres ce dimanche pour affronter l’US Revel en Coupe de France. À cette occasion, de nombreux Titis ont été convoqués.

Ce dimanche (20h45 sur beIN SPORTS 1), le PSG fait son entrée en lice en Coupe de France. En déplacement à Castres, le club parisien affrontera le club de Régional 1, l’US Revel. Et pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de plusieurs éléments dans le secteur défensif comme Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. De leur côté, Achraf Hakimi et Lee Kang-In ont rejoint leur sélection pour disputer la CAN et la Coupe d’Asie.

Quatre nouveaux Titis présents dans le groupe, Donnarumma, Marquinhos et Dembélé absents

Cette rencontre face au club amateur est aussi l’occasion pour certains Titis de côtoyer le groupe professionnel. Présents à l’entraînement ces derniers jours, Senny Mayulu, Yoram Zague, Joane Gadou et Serif Nhaga ont été convoqués pour cette rencontre face à l’US Revel. À noter aussi les présences d’Ethan Mbappé et Cher Ndour tandis que Layvin Kurzawa et Hugo Ekitike ne font pas partie des joueurs présents.

Parmi les habituels titulaires, Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et Ousmane Dembélé sont laissés au repos. Absent du point médical du jour, Fabian Ruiz n’apparaît pas dans le groupe convoqué par Luis Enrique. Voici ci-dessous la liste des 21 joueurs du PSG pour le déplacement au Stade Pierre Fabre de Castres.

Le groupe du PSG