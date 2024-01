US Revel / PSG : les compositions probables

Ce dimanche soir (20h45 sur beIN SPORTS 1), le PSG fait son entrée en lice en Coupe de France face à l’US Revel. L’occasion pour Luis Enrique de faire tourner son effectif.

Après sa victoire au Trophée des Champions, le PSG dispute un autre match de coupe ce dimanche. À l’occasion des 32es de finale de Coupe de France, les Rouge & Bleu se déplacent à Castres pour affronter l’US Revel, formation de Régional 1. Et pour cette rencontre face au club amateur, Luis Enrique sera privé de nombreux joueurs comme Arnau Tenas (reprise), Presnel Kimpembe (tendon d’Achille), Nuno Mendes (séance individuelle), Lucas Hernandez (infection virale), Milan Skriniar (cheville), Achraf Hakimi (sélection), Lee Kang-In (sélection) et Fabian Ruiz (reprise), tandis que Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et Ousmane Dembélé ont été laissés au repos. L’occasion parfaite pour donner du temps de jeu aux remplaçants habituels et aussi de lancer quelques jeunes.

Une défense expérimentale, une titularisation surprise de Cher Ndour ?

Avec le repos de Gianluigi Donnarumma et la reprise progressive d’Arnau Tenas, Keylor Navas a de grande chance de retrouver la compétition avec le PSG. Et avec les nombreux absences dans le secteur défensif, une défense expérimentale devrait voir le jour. En charnière centrale, Lucas Beraldo devrait connaître sa première titularisation aux côtés de Danilo Pereira. Les côtés devraient être occupés par Nordi Mukiele, à gauche, et Carlos Soler, à droite.

Au milieu de terrain, Manuel Ugarte devrait retrouver une place de titulaire. Reste à savoir quel joueur l’accompagnera. Selon L’Equipe, Vitinha devrait évoluer dans ce milieu à deux. Mais du côté du Parisien, on opte pour une surprise avec la première titularisation de Cher Ndour. Enfin, un quatuor offensif devrait être aligné avec Marco Asensio, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé. Il restera juste à déterminer qui évoluera sur l’aile gauche entre les deux internationaux français.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Navas – Soler, Danilo, Beraldo, Mukiele – Ugarte, Vitinha – Asensio, Kolo Muani, Ramos, Mbappé (c)

(L’Equipe) : Navas – Soler, Danilo, Beraldo, Mukiele – Ugarte, Vitinha – Asensio, Kolo Muani, Ramos, Mbappé (c) Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Navas – Soler, Danilo, Beraldo, Mukiele – Ndour, Ugarte – Asensio, Ramos, Mbappé (c), Kolo Muani

Les compositions probables d’US Revel / PSG (L’Equipe)