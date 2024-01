US Revel / PSG – Les notes des parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG s’est largement imposé contre l’US Revel (0-9). Titulaire, Kylian Mbappé a brillé tout comme Marco Asensio. Malgré un doublé, Kolo Muani a été décevant.

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG n’a fait qu’une bouchée de l’US Revel hier soir (0-9). Titulaire à la pointe de l’attaque, Kylian Mbappé s’est offert un triplé et a délivré une passe décisive pour Cher Ndour. Le capitaine parisien du soir a obtenu la note de 8 dans Le Parisien, la meilleure pour un joueur des Rouge & Bleu. « Attendu comme le messie à Revel, le capitaine des Bleus a certes manqué d’adresse sur plusieurs occasions (7e, 32e, 40e), ou buté sur Garcia sur d’autres (55e, 74e), mais il a surtout signé un triplé, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire du PSG en Coupe de France avec 30 buts. Buteur du gauche (0-1, 16e), puis de la tête (0-4, 45e) et enfin d’un tir tranquille dans le but vide (0-5, 48e). Il combine avec Ndour pour le 8-0 (87e). » Le quotidien francilien a aussi salué les performances de Marco Asensio (7,5) et Carlos Soler (7).

Randal Kolo Muani décevant

Pour le numéro 11 du PSG, « il a été le Parisien le plus en vue avec Mbappé. Après deux tirs stoppés (14e, 20e), il trouve Mukiele dans l’espace (0-2, 38e) et marque le troisième but du gauche (0-3, 43e) avant d’offrir le quatrième à « KMB » d’une aile de pigeon (0-4, 45e). Passeur décisif, une seconde fois pour le Français (0-5, 48e), il a organisé comme un chef ! » Carlos Soler, « le couteau suisse parisien a saisi l’occasion de se montrer ! D’abord au milieu avant de redescendre suppléer Ugarte, il offre le premier but à Mbappé (0-1, 16e) puis un autre à Asensio (0-3, 43e). Sa pichenette sur l’action du quatrième but est tout aussi belle (0-4, 45e). » Le Parisien a donné la plus mauvaise note, un cinq, à Randal Kolo Muani, malgré son doublé. « Longtemps transparent sur l’aile gauche, avant de basculer plus axial en deuxième, il s’offre un doublé qui n’efface pas une prestation très décevante, symbolisé par une énorme occasion ratée à la 85e. »