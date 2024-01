USO / PSG – les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse d’Orléans en seizièmes de finale de Coupe de France (1-4). Kylian Mbappé a brillé lors de cette rencontre avec deux buts et deux passes décisives.

Opposé à l’US Orléans hier soir en seizièmes de finale de Coupe de France, le PSG voulait poursuivre sa mission reconquête dans la doyenne des compétitions en France, qui lui échappe depuis deux ans. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe offensive avec quatre attaquants. De nouveau titulaire, Kylian Mbappé a encore une fois été l’homme du match avec une implication sur les quatre buts (deux réalisations et deux offrandes). Le numéro 7 du PSG est celui qui a obtenu la meilleure note dans Le Parisien avec un 7,5. « L’année 2024 continue de sourire à l’attaquant français qui a marqué ses sixième et septième buts en quatre matchs. Il s’est globalement occupé de tout en ouvrant le score avec facilité (16e), en provoquant le pénalty qu’il s’est lui-même chargé de transformer (63e) avant de se muer en double passeur décisif. »

Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos encore en difficulté

Buteur, Gonçalo Ramos a encore eu du mal face à l’équipe de National, estime le quotidien francilien, qui donne un 4,5 à l’international portugais. « Son joli but de la tête (72e) est un peu l’arbre qui cache la forêt. Car avant cela, le Portugais avait traversé la rencontre comme un fantôme. Il a toujours autant de mal à se connecter avec ses partenaires et à se montrer utile dans le jeu. » Également titulaire dans l’attaque du PSG hier soir, Randal Kolo Muani, passeur décisif sur le premier but de Kylian Mbappé, récolte la même note que l’ancien du Benfica. « Le début de match avait dessiné quelques promesses avec une tête sur corner (14e) et une passe décisive pour Mbappé. La suite a été plus compliquée pour le Français qui a connu des difficultés à prendre le meilleur dans les un-contre-un et à se mettre en valeur. » Le Parisien a aussi souligné les belles performances de Danilo Pereira et Marquinhos, qui obtiennent chacun un 6. « Le capitaine a rendu une copie propre et fait preuve d’autorité dans ses interventions. Jamais dépassé, il a livré une prestation sérieuse. » Pour Le Portugais, « il a connu une légère frayeur en ratant totalement son dégagement (25e). Pour le reste, il a bien contenu les incursions adverses grâce à sa bonne lecture des trajectoires. »