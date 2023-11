Ce mercredi soir (21h), les Féminines du PSG débutent leur phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League face à l’Ajax Amsterdam. Et Jocelyn Prêcheur a dévoilé sa composition d’équipe.

En forme ces dernières semaines, les Féminines PSG font leur entrée en lice dans cette phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. À cette occasion, les Parisiennes défient l’Ajax Amsterdam à la Johan Cruyff Arena (21h sur la chaîne Youtube de DAZN). Et pour cette rencontre, Jocelyn Prêcheur a décidé de faire confiance à ses joueuses en forme du moment.

À voir aussi : Féminines – Le calendrier des Parisiennes en UWCL

Un duo Chawinga-Katoto en attaque

La gardienne Constance Picaud prend place dans les buts. Titulaire en puissance, Jade Le Guilly occupera le couloir droit tandis que Sakina Karchaoui sera latérale gauche. L’axe centrale sera occupée par Elisa De Almeida et Clare Hunt. Capitaine, Grace Geyoro est associée à Jackie Groenen et Korbin Albert dans l’entrejeu. En attaque, le duo Tabitha Chawinga et Marie-Antoinette Katoto est reconduit après leur belle performance face à Dijon (3-5) dimanche. Elles seront accompagnées par Sandy Baltimore.