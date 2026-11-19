Hier soir, les Féminines du PSG affrontaient Chelsea en UEFA Women’s Champions League. Et les Parisiennes ont encaissé un but en toute fin de match (1-0).

Une semaine après leur défaite contre le Bayern Munich sur la pelouse du Parc des Princes (1-2), les Féminines du PSG retrouvaient l’UEFA Women’s Champions League hier soir avec un déplacement à Chelsea pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la compétition. Ce sont les joueuses de Paulo Cesar qui vont se procurer la première occasion, mais Kanjinga voit sa frappe fuir le cadre (4e). Le club anglais va rapidement se procurer sa première occasion également mais la tête de Potter passe au-dessus (8e). Un peu avant le quart d’heure de jeu, les Féminines du PSG vont voir Isabela quitter le terrain en raison d’une blessure. Elle a été remplacée par Olga Carmona (12e). C’est Chelsea qui domine cette première mi-temps et qui se procure les meilleures occasions sans pour autant réussir à tromper la vigilance de la défense parisienne bien compacte devant le but de Katarzyna Kiedrzynek. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score nul et vierge.

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Un but encaissé dans les dernières minutes du match

En début de seconde période, les occasions se font rares. Il faut attendre la 64e minute pour voir une réelle occasion. Ancienne joueuse du PSG, Sandy Baltimore tente sa chance mais voit sa frappe passer hors cadre. Les Féminines du PSG, qui se procurent peu d’occasions, vont être proches d’ouvrir le score mais la frappe d’Elimbi Gilbert va passer juste au-dessus du but anglais (74e). Alors que l’on se rapproche de la fin de la rencontre, Katarzyna Kiedrzynek va sauver les siennes d’une magnifique parade au pied de son poteau (86e). Malheureusement, sur le corner qui suit, Buurman va tromper la gardienne polonaise pour ouvrir le score (1-0, 88e). Un scénario cruel pour les Parisiennes, qui avaient réussi à tenir tête à l’une des favorites à la victoire finale en UEFA Women’s Champions League. Les Parisiennes s’inclinent donc (1-0) et devront tenter d’aller chercher leur qualification pour la suite de la compétition le 16 décembre prochain sur la pelouse du Parc des Princes contre la Juventus Turin dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de ligue. En attendant, elles retrouveront les terrains samedi avec la réception de Saint-Malo dans le cadre de la 10e journée de l’Arkema Première Ligue.