UWCL : la grande annonce du PSG concernant le Parc des Princes

Ce vendredi, le PSG a fait une grande annonce concernant sa section féminines en Women’s Champions Cup.

Cela fut difficile, mais l’essentiel est en poche. Les filles du Paris Saint-Germain ont validé leur ticket pour la phase de poule de la Women’s Champions League. Et pour ce faire, elles ont écarté l’Eintracht Francfort après un aller/retour très intense. Après une première manche conclue sur un score de 1-1, la qualification s’est jouée en prolongations (5-1).



Le Parc des Princes derrières le PSG pour la phase de poule d’UWCL

À lire aussi : Féminines : le PSG arrache sa qualification en Ligue des Champions devant Francfort

Paulo Cesar et ses troupes disputeront donc la phase de poule de l’UWCL. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le club de la capitale a fait une grande annonce ce vendredi soir. Rasheedat Ajibade et ses coéquipières joueront ainsi leurs trois matches à domicile au Parc des Princes et non au Campus de Poissy.

Les Parisiennes disputeront la Ligue des Champions au Parc des Princes ! 🏟️



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer que les 3 rencontres à domicile des Parisiennes en phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League se disputeront au Parc des Princes. ❤️💙 pic.twitter.com/s1ml9mHmOA — PSG Féminines (@PSG_Feminines) September 11, 2026

Le programme est ainsi le suivant : le PSG recevra les Belges du OH Leuven au Parc des Princes le 1er octobre prochain. Il faudra attendre jusqu’au 10 novembre pour le match suivant avec un choc XXL face au Bayern Munich. Enfin, le 16 décembre, c’est la Juventus qui viendra défier le club parisien. Toutes ces parties débuteront à 21h00.