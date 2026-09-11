UWCL : la grande annonce du PSG concernant le Parc des Princes
Ce vendredi, le PSG a fait une grande annonce concernant sa section féminines en Women’s Champions Cup.
Cela fut difficile, mais l’essentiel
est en poche. Les filles du Paris Saint-Germain
ont validé leur ticket pour la phase de poule de la Women’s
Champions League. Et pour ce faire, elles ont écarté
l’Eintracht Francfort après un aller/retour très intense.
Après une première manche conclue sur un score de 1-1, la
qualification s’est jouée en prolongations (5-1).
Le Parc des Princes derrières le PSG pour la phase de poule d’UWCL
Paulo Cesar et ses troupes disputeront donc la phase de poule de l’UWCL. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le club de la capitale a fait une grande annonce ce vendredi soir. Rasheedat Ajibade et ses coéquipières joueront ainsi leurs trois matches à domicile au Parc des Princes et non au Campus de Poissy.
Le programme est ainsi le suivant : le PSG recevra les Belges du OH Leuven au Parc des Princes le 1er octobre prochain. Il faudra attendre jusqu’au 10 novembre pour le match suivant avec un choc XXL face au Bayern Munich. Enfin, le 16 décembre, c’est la Juventus qui viendra défier le club parisien. Toutes ces parties débuteront à 21h00.