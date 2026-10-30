UWCL – Les Féminines du PSG arrachent un précieux nul sur la pelouse de Manchester City

Opposées à Manchester City en UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG ont bien bataillé pour revenir de leur déplacement avec le point du match nul (1-1).

Quelques jours après avoir renoué avec la victoire en championnat, les Féminines du PSG retrouvaient la Ligue des champions ce jeudi. Après un match nul face au Real Madrid (1-1) et un large succès contre OH Louvain (5-0), les Rouge & Bleu se déplaçaient sur la pelouse de Manchester City pour la 3e journée de la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League.

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Les Féminines du PSG toujours invaincues en Ligue des champions

Pour cette rencontre, Paulo César était privé de plusieurs joueuses importantes comme Katarzyna Kiedrzynek, Paulina Dudek, Romée Leuchter, Rasheedat Ajibade et Anaïs Ebayilin, mais pouvait compter sur le retour de Merveille Kanjinga, absente ces dernières semaines. Malgré une équipe rajeunie et la sortie sur blessure de la capitaine Sakina Karchaoui en cours de match, les Parisiennes ont tenu bon. Dominatrices en première période, les Anglaises peinaient toutefois à inquiéter la gardienne parisienne, Oliwia Szperkowska.

Bien compact avec seulement 34 % de possession de balle, le bloc défensif des Féminines du PSG a cependant craqué en fin de rencontre sur un penalty de Khadija Shaw (0-1, 85e). Mais les Parisiennes ont rapidement réagi avec l’égalisation de Tara Elimbi Gilbert dans la foulée (1-1, 88e). Un précieux match nul qui permet aux joueuses de Paulo César de rester invaincues en Ligue des champions en occupant la 6e place du classement général. Un programme intense attend encore les Rouge & Bleu dans cette compétition avec des matchs face au Bayern Munich, à Chelsea et à la Juventus. Mais avant cela, les Féminines du PSG doivent disputer un derby face au Paris FC, ce dimanche, en Arkema Première Ligue.

Le XI du PSG : Szperkowska – Isabela (Le Guilly, 79e), Mbock, Samoura, Carmona – Groenen (Jourde, 87e), Østerås (Lafontaine, 87e), Echegini – Karchaoui (c) (Elimbi Gilbert, 79e), Morissaint (Kanjinga, 65e), Feller.

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