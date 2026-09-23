UWCL – Les Féminines du PSG décrochent le match nul face au Real Madrid

Pour son premier match en phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG ont obtenu un bon match nul sur la pelouse du Real Madrid (1-1).

Après s’être qualifiées pour la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League, suite à leur victoire face à l’Eintracht Francfort lors des barrages (6-2 au cumulé), les Féminines du PSG débutaient leur campagne européenne sur la pelouse du Real Madrid ce mardi soir. En forme après trois victoires en championnat, l’équipe de Paulo César voulait surfer sur cette bonne dynamique en ce début de saison.

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Le PSG rapporte un bon match nul

Cependant, les Parisiennes ont rapidement été cueillies à froid. Sur une erreur de relance de Paulina Dudek, les Madrilènes ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Felicia Schröder (1-0, 2e). Malgré ce coup sur la tête, les Rouge & Bleu ont tenté de réagir dans la foulée, mais les frappes d’Isabela (6e) et de Rasheedat Ajibade (16e) n’étaient pas cadrées. De son côté, la buteuse madrilène était proche de doubler la mise, mais sa tentative était trop croisée (34e), avant de trouver le poteau en seconde période (58e). Pour tenter de revenir dans le match, Paulo César a procédé à quelques changements dans son équipe et cela a fini par payer.

Entrée en jeu quelques minutes plus tôt, Léa Morissaint a obtenu un penalty, transformé avec sang-froid par la capitaine Sakina Karchaoui (1-1, 74e). L’internationale française était même proche d’arracher la victoire au bout du temps additionnel, mais son tir n’a pas trouvé le cadre (90e+4). Les Féminines du PSG sont donc revenues de Madrid avec un match nul (1-1) pour lancer leur phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League. La prochaine rencontre européenne aura lieu au Campus PSG face à l’équipe belge de l’OH Louvain, le jeudi 1er octobre (21h).

Le XI du PSG : Kiedrzynek – Isabela, Samoura, Dudek (Mbock, 61e), Elimbi Gilbert (Le Guilly, 46e) – Echegini (Jourde, 83e), Osteras (Ebayilin, 61e), Karchaoui (c) – Ajibade, Leuchter (Morissaint, 61e), Feller.

Le but égalisateur ! 🤩 pic.twitter.com/BaNuUloiq5 — PSG Féminines (@PSG_Feminines) September 22, 2026