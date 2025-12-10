UWCL – Les Féminines du PSG éliminées de la Ligue des champions

Tenues en échec par l’OH Louvain (0-0) ce mardi au Parc des Princes, les Féminines du PSG n’ont plus aucune chance d’accrocher les barrages et sont donc éliminées de la Ligue des champions.

Après quatre défaites en autant de journées (Wolfsburg, Real Madrid, Manchester United et Bayern Munich), les Féminines du PSG avaient encore un infime espoir d’accrocher une place en barrages dans cette édition 2025-2026 de l’UEFA Women’s Champions League. Pour cela, les joueuses de Paulo César devaient l’emporter face à OH Louvain ce mardi soir au Parc des Princes. Mais les Parisiennes ont échoué avec un résultat nul et vierge face au club belge (0-0). Malgré ce premier point récolté en Ligue des champions, les vice-championnes de France n’ont plus aucune chance d’accrocher une place pour les barrages à une journée de la fin de la phase de ligue.

Devant le public du Parc, les Rouge & Bleu n’ont jamais réussi à emballer la rencontre malgré quelques occasions importantes en première période par Sakina Karchaoui et Yaya. Au retour des vestiaires, les Parisiennes ont poussé pour faire sauter le verrou belge mais sans réussite (21 tirs, 6 cadrés). Si elles ont quitté la dernière place du groupe, les Féminines du PSG disputeront un match pour l’honneur sur la pelouse de Benfica mercredi prochain pour leur dernière rencontre de Ligue des champions.

Le XI du PSG : Earps – De Almeida, Samoura (Chagas, 71e), Mbock, Carmona – Graziani (Kanjinga, 46e), Yaya, Ebayilin – Echegini, Leuchter (Morissaint, 76e), Karchaoui (c)