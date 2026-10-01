UWCL – Les Féminines du PSG prêtes à affronter OH Louvain

Après le match nul arraché face au Real Madrid (1-1), les Féminines du PSG auront à coeur de s’imposer face à Louvain ce mercredi, en UEFA Women’s Champions League.

Les Féminines du PSG sont sur une bonne lancée en ce début de saison. Auteures d’un sans-faute en championnat, avec trois victoires en trois matchs, les Parisiennes ont également su ramener un bon résultat nul (1-1) de leur déplacement sur la pelouse du Real Madrid pour leurs débuts de campagne européenne. Désormais, l’objectif sera de s’imposer face à OH Louvain ce mercredi soir (21h sur Disney+) au Campus PSG, dans le cadre de la 2e journée de l’UEFA Women’s Champions League.

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« On espère répéter le même contenu que face au Real Madrid »

Présent en conférence de presse d’avant-match ce mercredi, l’entraîneur des Rouge & Bleu, Paulo César, s’est exprimé sur cette rencontre, dans des propos rapportés par le site officiel du club : « C’était très important de ramener ce point du match nul de Madrid. Ce résultat, et le contenu du match qui était bon, nous donnent beaucoup plus de confiance. Je sens les joueuses en confiance, on espère répéter le même contenu que face au Real Madrid. Ce que l’on doit éviter, c’est d’encaisser un but dans les premières minutes. Et après, faire un match pour emmener le public et aller remporter ces trois points devant nos supporters (…) On s’est bien préparés, l’année dernière c’est une équipe qui avait beaucoup défendu contre nous. On va essayer de trouver des solutions dans ce bloc défensif pour être productifs et marquer des buts. »

Également présente lors de ce point presse, la défenseure Thiniba Samoura a rappelé l’importance de cette rencontre face au club belge : « On sait que tous les matches sont à la fois importants et difficiles. On s’attend à une rencontre assez compliquée, avec beaucoup de duels et beaucoup d’intensité. On va faire en sorte de mettre les ingrédients pour remporter ce match. Au-delà des duels, on sait que c’est une équipe qui performe aussi dans les transitions. On s’attend à un gros match. De mon côté, je me sens bien. Je suis en confiance. Maintenant, je sais que je peux toujours mieux faire. On travaille et j’espère continuer sur cette lancée. Notre objectif en Women’s Champions League cette saison, c’est de faire mieux que la saison dernière. On a obtenu un premier point face au Real Madrid, maintenant on veut remporter ces trois points. »