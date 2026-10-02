UWCL – Les Féminines du PSG surclassent OH Louvain

Les Féminines du PSG retrouvaient l’UEFA Women’s Champions League hier avec la réception de OH Louvain. Et elles n’ont fait qu’une bouchée de l’équipe belge.

Après son match nul sur la pelouse du Real Madrid (1-1), les Féminines du PSG retrouvaient l’UEFA Women’s Champions League hier soir avec la réception – au Campus de Poissy – de l’OH Louvain pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue. Dès le début de la rencontre, les Parisiennes mettent le pied sur le ballon et se procurent les premières occasions. Il ne faudra pas attendre longtemps pour les voir ouvrir le score. Sur un centre venu de la gauche de Naomie Feller, Rasheedat Ajibade trompait la gardienne belge (1-0, 9e). Juste après ce but, Emilie Østerås a tenté sa chance de loin mais a vu sa frappe s’écraser sur la barre avant que le ballon n’atterrisse sur la ligne de but (12e). Les Parisiennes, totalement dominantes, vont s’offrir de nombreuses occasions par l’intermédiaire d’Isabela (21e, 25e) ou bien encore de Sakina Karchaoui (23e, 35e, 39e) mais sans réussir à marquer. Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec cette légère avance pour le PSG.

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Naomie Feller en grande forme dans ce match

En seconde période, les Féminines du PSG vont poursuivre leur domination et de nouveau faire trembler les filets. Auteur de la passe sur le premier but, Naomie Feller va cette fois-ci se muer en buteuse avec un doublé en 12 minutes (2-0, 51e, 3-0, 63e). L’internationale française va ponctuer sa prestation XXL d’une deuxième passe décisive sur le quatrième but de la rencontre signée de la capitaine Sakina Karchaoui (4-0, 69e). Cette dernière s’offrira aussi une passe décisive pour Yayá (5-0, 85e) pour offrir une victoire représentative de la domination des Parisiennes hier soir. Les Féminines du PSG retrouveront les terrains dimanche après-midi avec le déplacement à Fleury dans le cadre de la quatrième journée de l’Arkema Première Ligue. Place ensuite à la trêve internationale avant de reprendre la compétition avec le choc contre l‘OL Lyonnes dans le cadre de la cinquième journée de championnat le 17 octobre.