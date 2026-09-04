UWCL – Phase de ligue relevée pour les Féminines du PSG

Après leur large succès contre l’Eintracht Francfort en barrage d’UEFA Women’s Champions League (6-2 au cumulé), les Féminines du PSG se sont qualifiées pour la phase de ligue de la compétition. Elles connaissent leurs adversaires dans cette partie de la compétition.

Pour la deuxième année consécutive, les Féminines du PSG vont participer à la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League. Pour y accéder lors de cette saison 2026-2027, les joueuses de Paulo Cesar ont dû passer par les barrages de la compétition. Après un match nul en Allemagne (1-1), elles ont dû passer par les prolongations pour finalement largement s’imposer et se qualifier contre l’Eintracht Francfort au Campus de Poissy (5-1). Ce vendredi midi, le tirage au sort de la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League a eu lieu. Et les Parisiennes n’ont pas été épargnées.

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Une phase de ligue de la mort

En effet, les Féminines du PSG ont très certainement hérité du pire tirage possible. Elles recevront le Bayern Munich, Louvain, clubs qu’elles avaient déjà affrontés la saison dernière (une défaite, un nul) et la Juventus Turin et se déplaceront à Chelsea, au Real Madrid, équipe que les Féminines du PSG avaient aussi rencontrée la saison dernière (défaite 2-1), et à Manchester City. Le calendrier de ces rencontres sera dévoilé plus tard ce week-end. Pour espérer passer la phase de ligue, ce qu’elles n’avaient pas réussi à faire la saison dernière, les Parisiennes devront être très fortes.

Nos adversaires en phase de ligue de l'@UWCL sont connus ! #UWCLDraw pic.twitter.com/Q2UECX83yR — PSG Féminines (@PSG_Feminines) September 4, 2026

Le tirage au sort de la phase de Ligue de l’UEFA Women’s Champions League

À domicile Paris Saint-Germain – Bayern Munich (ALL) Paris Saint-Germain – Juventus (ITA) Paris Saint-Germain – Louvain (BEL)

