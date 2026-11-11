UWCL – Première défaite pour les Féminines du PSG en Ligue des champions

Opposées au Bayern Munich dans le cadre de la 4e journée de Ligue des champions, les Féminines du PSG ont chuté pour la première fois de la saison dans la compétition (1-2).

Après une victoire et deux matchs nuls, les Féminines du PSG voulaient conserver leur invincibilité en UEFA Women’s Champions League. Dans une phase de ligue relevée, les Parisiennes accueillaient le Bayern Munich au Parc des Princes ce mardi, pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions. Mais Paulo César devait composer sans sa capitaine, Sakina Karchaoui, touchée à la cheville.

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Prochain rendez-vous en Ligue des champions face à Chelsea

Rapidement dans cette rencontre, les Rouge & Bleu se sont retrouvées sous pression et ont logiquement concédé l’ouverture du score sur un but contre son camp de la gardienne, Katarzyna Kiedrzynek, à la suite d’une frappe manquée de Pernille Harder (0-1, 29e). Complètement dominées, les Parisiennes ont concédé un nouveau but juste avant la pause, inscrit par Klara Bühl d’une frappe précise (0-2, 40e). Sans cadrer la moindre frappe en 45 minutes, les Féminines du PSG devaient montrer un autre visage en seconde période.

Et l’équipe de Paulo César s’est montrée plus entreprenante dans le jeu en réduisant la marque grâce à un penalty de Paulina Dudek (1-2, 65e). Mais cela n’a pas suffi pour éviter aux Rouge et Bleu de concéder leur première défaite dans la compétition. Avec ce revers, le club parisien occupe la 9e place du classement général (5 points). Pour leur prochain match en UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG affronteront Chelsea le 18 novembre.

Le XI du PSG : Kiedrzynek – Isabela Mbock, Dudek (c), Carmona – Echegini, Groenen, Osteras (Yaya, 72e) – Feller, Lafontaine (Morissaint, 72e), Kanjinga.

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