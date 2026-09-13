Vainqueur à Brest, le PSG décroche sa première victoire de la saison en Ligue 1

Ce dimanche soir, le PSG affrontait le Stade Brestois en conclusion de la 4e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu devaient impérativement prendre les trois points.

Avec deux matchs nuls et une défaite depuis le début du championnat, le PSG n’avait pas le droit à l’erreur ce dimanche soir sur la pelouse du Stade Brestois. Loin des premières places, l’équipe de Luis Enrique se devait de s’imposer lors de son déplacement dans le Finistère. Pour cela, le coach parisien avait décidé d’aligner une équipe compétitive, avec le retour du quatuor défensif type composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. En attaque, le duo Ferran Torres-Ousmane Dembélé accompagnait Khvicha Kvaratskhelia, laissant une nouvelle fois Désiré Doué sur le banc.

Le résumé du match

Après un bel hommage rendu à Éric Roy, le PSG n’a pas tardé à prendre les devants dans cette rencontre. Suite à une récupération haute de João Neves, la connexion Ousmane Dembélé-Ferran Torres a encore frappé. Sur une action collective de grande classe, l’international espagnol a placé un ballon soyeux à ras du sol pour ouvrir le score (1-0, 5e). Dans la foulée, les Rouge & Bleu étaient même proches de faire le break, mais Ousmane Dembélé a vu sa frappe enroulée être repoussée par Egil Selvik, puis la tentative de Khvicha Kvaratskhelia a été trop croisée (9e). Après des réponses timides des Brestois par l’intermédiaire de Pathé Mboup (10e, 16e) et Ludovic Ajorque (21e), c’était une nouvelle fois les Parisiens qui étaient proches d’inscrire le deuxième but de la rencontre, mais la « spéciale » de Kvaratskhelia a été détournée par le portier adverse (22e). Après ce bon début de match, le PSG a clairement baissé de rythme, et Pathé Mboup a failli en profiter face à un Matvey Safonov vigilant (37e). En plus de cela, Achraf Hakimi a dû céder sa place à Fabian Ruiz après avoir ressenti une gêne à l’adducteur (39e). Malgré deux nouvelles situations de but de Khvicha Kvaratskhelia (45e) et Ousmane Dembélé (45e+9), le PSG n’a pas réussi à faire le break dans ce premier acte et est rentré aux vestiaire avec ce léger avantage au score (1-0).

Rapidement en seconde période, le PSG a failli se faire punir. Sur une passe latérale manquée de Nuno Mendes, Kamory Doumbia était proche de profiter de ce cadeau du Portugais mais son tir a trouvé le poteau de Matvey Safonov (50e). Dans la foulée, le club parisien s’est vu refuser un but en raison d’une « faute » de Warren Zaïre-Emery sur Bradley Locko (52e). Dans le dur en ce début de second acte, les Parisiens ont pu remercier Matvey Safonov, auteur d’un bel arrêt sur une tête puissante de Kamory Doumbia (57e). Dans la foulée, Willian Pacho a réalisé un excellent tacle défensif pour couper un centre en direction de Ludovic Ajorque (58e). Pour reprendre le contrôle de ce match, Luis Enrique a décidé de faire entrer Maghnes Akliouche et Désiré Doué, en lieu et place d’Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Rapidement, les Rouge & Bleu ont repris le contrôle du match en se procurant deux belles occasions. Sur une excellente passe de Vitinha par-dessus la défense, João Neves n’a pas mis assez de puissance dans sa tête pour tromper Egil Selvik (69e). Dans la foulée, le milieu portugais s’est procuré une autre occasion. Sur un centre de Maghnes Akliouche, le numéro 87 parisien s’est arraché pour reprendre le ballon, mais le portier brestois s’est interposé sur sa ligne (71e). En difficulté en cette fin de rencontre, les Parisiens ont une nouvelle fois pu compter sur un Matvey Safonov brillant pour repousser un tir de Pathé Mboup (87e). En grande difficulté en seconde période, le PSG a obtenu le plus important de son déplacement à Brest avec son premier succès en Ligue 1 (0-1). Trois points importants avant le premier Classique face à l’Olympique de Marseille dimanche prochain.

Fil du match

Avant le coup d’envoi, un hommage est rendu à l’ancien entraîneur du Stade Brestois, Éric Roy, qui nous a quittés il y a quelques semaines.

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Première incursion de Nuno Mendes dans la surface brestoise. Le Porutgais obtient un corner. Les Parisiens mettent le pied sur le ballon depuis le coup d’envoi.

4′ La frappe lointaine d’Hakimi est freinée par la défense adverse et termine dans les gants de Selvik.

5′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE FERRAN TORRES (0-1). Après une récupération haute de J. Neves, Dembélé est trouvé à l’entrée de la surface. D’une déviation astucieuse, le Ballon d’Or sert Ferran Torres, qui place un ballon parfait à ras du sol. Quelle action collective du PSG.

9′ Nouvelle occasion pour le PSG ! Après avoir repiqué sur son pied gauche, Dembélé arme une frappe enroulée, repoussée par Selvik. Le ballon revient sur Kvaratskhelia, mais sa frappe est trop croisée.

10′ La réponse (timide) des Brestois. Après un beau une-deux avec Doumbia, Mboup frappe mais Safonov s’interpose sans problème.

13′ Nouvelle occasion pour le PSG. Après une récupération haute grâce au pressing des Parisiens, Dembélé sert J. Neves dans la surface. Après une feinte de frappe, le Portugais ressert le Français à l’entrée de la surface, mais sa frappe est contrée par la défense bretonne.

16′ Nouvelle frappe de Mboup, cette fois-ci sa tentative n’est pas cadrée.

21′ Sur un centre de Lala, Ajorque s’élève plus haut que Marquinhos et Pacho, mais sa tête n’est pas cadrée.

22′ Kvaratskhelia proche du break ! Sur un contre rapide des Parisiens, Hakimi trouve Kvaratskhelia au second poteau. Le Géorgien se met sur son pied droit et tente sa « spéciale » mais Selvik se détend parfaitement pour repousser la tentative en corner. Ce dernier ne donnera rien.

24′ Excellent retour défensif de Nuno Mendes pour récupérer un ballon dans les pieds de Doumbia.

30′ Les Parisiens dominent toujours après la demi-heure de jeu, mais doivent rapidement faire le break face à une équipe brestoise qui ne ferme pas le jeu.

32′ Depuis le début de la rencontre, J. Neves réalise un gros travail dans le pressing et la combativité.

33′ Beau duel entre Lala et Kvaratskhelia dans la surface brestoise. C’est le défenseur du Stade Brestois qui en sort vainqueur.

35′ Hakimi se tient au niveau de l’adducteur après un contact avec Mboup. F. Ruiz est parti à l’échauffement.

37′ Après avoir éliminé J. Neves à gauche de la surface parisienne, Mboup voit son centre-tir être repoussé en corner par Safonov.

39′ Changement pour le PSG. Touché à l’adducteur, Hakimi cède sa place F. Ruiz. Warren Zaïre-Emery va donc évoluer au poste de latéral droit.

40′ Le rythme est clairement retombé du côté du PSG depuis plusieurs minutes. Attention à ne pas se faire punir juste avant la pause.

45′ Bien trouvé dans la surface par F. Torres, Kvaratskhelia contrôle et frappe rapidement d’une reprise de volée, mais cela file au-dessus du but de Selvik.

45′ Cinq minutes de temps additionnel.

45’+9 Après un beau slalom entre les joueurs brestois, Dembélé entre dans la surface et tente une frappe mais Selvik reste vigilant et capte le ballon.

45’+5 C’est la pause au stade Francis-Le Blé. Le PSG mène d’un but (1-0) grâce à son duo Ferran Torres-Ousmane Dembélé. Malgré plusieurs situations pour faire le break, les Rouge & Bleu ont peu à peu baissé le rythme et ont notamment perdu Hakimi sur blessure.

46′ La seconde période débute au stade Francis-Le Blé. Aucun changement des deux côtés.

46′ Akliouche et Doué sont envoyés à l’échauffement par Luis Enrique.

47′ Après avoir éliminé J. Neves d’un grand pont, Mboup perd l’équilibre après un duel à l’épaule avec Zaïre-Emery.

49′ Quelle remise de F. Ruiz pour Kvaratskhelia dans la surface. Le Géorgien recherche ensuite l’Espagnol mais Le Guen repousse le danger.

50′ Le Stade Brestois était proche d’égaliser sur une erreur de Nuno Mendes. Le Portugais voit sa passe latérale être interceptée par Doumbia, qui se présente face à Safonov. Mais le tir du Malien touche le poteau parisien.

52′ But refusé pour le PSG. Sur un centre de F. Ruiz, Locko trompe son propre gardien, mais le défenseur brestois a été gêné par une charge de Zaïre-Emery. L’arbitre Willy Delajod siffle une faute et refuse ce but du break.

57′ Quel arrêt de Safonov !!! Sur un centre de Locko, Doumbia place une tête puissante mais Safonov réalise une belle manchette sur sa ligne.

58′ Belle défense de Pacho devant Ajorque.

60′ Les Parisiens sont dans le dur sur chaque offensive des Brestois.

61′ Le tacle de Pacho pour couper un centre en direction d’Ajorque. Zaïre-Emery avait perdu un ballon proche de son but après un pressing de Mboup.

63′ Kvaratskhelia trouve F. Torres dans la surface, mais le gardien Selvik a devancé l’Espagnol.

64′ Après plusieurs crochets pour se mettre en situation de frappe, le tir de Kvaratskhelia est trop écrasé et termine dans les gants de Selvik.

66′ Double changement pour le PSG. Dembélé et Kvaratskhelia cèdent leur place à Akliouche et Doué.

69′ Sur un excellent ballon par dessus la défense de Vitinha, J. Neves reprend de la tête mais sa tentative manque de puissance pour tromper Selvik.

71′ Quelle occasion pour le PSG !!! Après un échange avec Doué, Akliouche centre au second poteau pour J. Neves. Le Portugais s’arrache pour reprendre le ballon en taclant mais son tir est repoussé sur la ligne par le portier adverse.

77′ Doué prend sa chance de loin et sa tentative passe juste à côté du poteau.

78′ Double changement pour le PSG. F. Torres et Zaïre-Emery cèdent leur place à Godts et Dro Fernandez. C’est désormais J. Neves qui évoluera au poste de latéral droit.

80′ Il reste dix minutes dans cette rencontre. Faute d’inscrire le but du break, les Parisiens ne sont pas à l’abri d’une égalisation des Brestois.

87′ Carton jaune pour Dro Fernandez après une faute en retard de Locko.

87′ Nouvel arrêt déterminant de Safonov !!! Après un ballon mal renvoyé par la défense parisienne, Mboup se retrouve seul dans la surface parisienne mais son tir enroulée est magnifiquement repoussé par Safonov.

90′ Trois minutes de temps additionnel.

90+2 Le centre d’Akliouche est capté par Selvik.

90’+3 C’est terminé à Brest. Dans la douleur, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Stade Brestois (1-0) grâce à un but précoce de Ferran Torres. Le club parisien obtient sa première victoire de la saison avant de se déplacer à Marseille dimanche prochain pour le premier Classique de la saison.

Feuille de match Stade Brestois / Paris Saint-Germain

4e journée de Ligue 1 – Stade : Francis-Le Blé – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Valentin Evrard et Nicolas Durand – Quatrième arbitre : Thomas Vincent – VAR : Hamid Guenaoui et Ludovic Rémy – But : F. Torres (5e) – Carton : Doumbia (31e), Dro Fernandez (87e)

Le XI de Brest : Selvik – Lala, Le Guen, Lloris, Locko (Bourgault, 88e) – Magnetti (c), Chotard (Tousard, 78e) – Versini (Nongé, 66e), Doumbia (N’Guessan, 78e), Mboup – Ajorque Remplaçants : Patouillet, Bourgault (88e), Zogbé, Tousard (78e), Montchatre, Nongé (66e), N’Guessan (78e), Kanté, Lainé

: Selvik – Lala, Le Guen, Lloris, Locko (Bourgault, 88e) – Magnetti (c), Chotard (Tousard, 78e) – Versini (Nongé, 66e), Doumbia (N’Guessan, 78e), Mboup – Ajorque Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (F. Ruiz, 39e), Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery (Dro Fernandez, 78e), Vitinha, J.Neves – Torres (Godts, 78e), Dembélé (Akliouche, 66e), Kvaratskhelia (Doué, 66e) Remplaçants : Chevalier, Beraldo, Digne, L. Hernandez, F. Ruiz (39e), Dro (78e), Akliouche (66e), Doué (66e), Godts (78e)

: Safonov – Hakimi (F. Ruiz, 39e), Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery (Dro Fernandez, 78e), Vitinha, J.Neves – Torres (Godts, 78e), Dembélé (Akliouche, 66e), Kvaratskhelia (Doué, 66e)