Ce samedi soir, les Féminines du PSG se sont imposées au bout du suspense face au Paris FC (2-2, 5-4 t.a.b.) et valident leur ticket pour la finale de D1 Arkema.

Après sa victoire en finale de Coupe de France la semaine passée, les Féminines du PSG avaient un autre objectif en tête : valider leur place pour la finale de D1 Arkema. Pour cela, les Rouge & Bleu devaient remporter le derby face au Paris FC dans cette demi-finale de play-off, instaurée par la FFF cette saison. Au Parc des Princes, les Parisiennes ont livré une belle bataille dans ce derby francilien.

Les Parisiennes s’imposent lors de la séance des tirs au but

Malgré plusieurs occasions manquées et face à une gardienne Chiamaka Nnadozie qui a réalisée plusieurs exploits sur sa ligne, les Féminines du PSG ont dû puiser dans leurs ressources pour se qualifier pour la finale de la compétition. Par deux fois les joueuses de Jocelyn Prêcheur ont été menées au score avec des réalisations de Clara Mateo (36′) et Daphné Corborz (56′). Les Parisiennes sont parvenues à égaliser tout d’abord grâce à un penalty obtenu par Sakina Karchaoui et transformé par la capitaine Grace Geyoro (52′). Ensuite, Marie-Antoinette Katoto a égalisé juste avant le dernier quart d’heure (72′). Dans une fin de rencontre débridée, les deux formations ont eu une balle de match dans le temps additionnel. Auteure d’une grosse erreur sur l’ouverture du score, Katarzyna Kiedrzynek a sauvé son équipe (90’+4). Puis, la gardienne du PFC, Chiamaka Nnadozie, a réalisé une double parade exceptionnelle face à Marie-Antoinette Katoto et Grace Geyoro (90’+8).

Cette demi-finale s’est finalement décidée lors des tirs au but. Et Katarzyna Kiedrzynek a réalisé le seul arrêt de cette séance sur la deuxième tentative du PFC tirée par Mathilde Bourdieu. Du côtés des Parisiennes, Sakina Karchaoui, Marie-Antoinette Katoto, Sandy Baltimore, Lieke Martens et Grace Geyoro ont transformé leur tentative (2-2, 5-4 t.a.b). Qualifiées pour la finale des play-off de D1 Arkema, les Féminines du PSG attendent désormais le résultat de l’autre rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade de Reims ce dimanche à 17 heures. La finale aura lieu vendredi prochain.

Le XI du PSG : Kiedrzynek – Samoura (Martens, 46′), Gaetino, De Almeida – Le Guilly (Elimbi Gilbert, 65′), Groenen (Albert, 88′), Geyoro (c), Karchaoui – Baltimore – Katoto, Chawinga