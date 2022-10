Valdo aurait aimé jouer dans le PSG actuel

Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Benfica. Après le match nul la semaine dernière, les deux équipes s’affrontent à nouveau pour prendre l’ascendant dans ce groupe H de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un match spécial pour Valdo, qui a joué pour les deux clubs.

De 1991 à 1995, Valdo a enchanté les supporters du PSG. Le milieu offensif brésilien a participé à 153 matches pour 16 buts sous le maillot Rouge & Bleu. Cette aventure parisienne a été entourée de deux périodes au Benfica (1988-1991, 1995-1997). Ce soir, il sera au Parc des Princes, invité par le club lisboète. Il s’est confié à l’Equipe et expliqué qu’il aurait aimé jouer dans le PSG actuel.

« J’aurais ma place dans l’effectif actuel ? Je crois que j’aurais dû faire un petit pas en arrière sur le terrain, pour jouer comme Verratti ou Vitinha. Je ne peux pas me comparer avec Messieurs Messi, Neymar ou Mbappé. Ça, c’est une autre dimension. Je pourrais les servir, oui, mais ce serait du « je contrôle, je donne ». Avec ces trois-là dans mon équipe, je n’aurais jamais fini un match fatigué. Aimé jouer dans le PSG actuel ? Ah oui, tu imagines ? Jouer en même temps avec Neymar, Mbappé et Messi ? J’avais joué une fois avec Neymar et Falcao pour un petit tournoi de futsal. C’était la première fois que je le voyais en vrai, il devait avoir 16 ans, était encore très mince, et je n’avais jamais vu ça, une telle vitesse ballon au pied. En rentrant à la maison, j’avais dit à ma femme : je viens de voir un joueur incroyable, ça va si vite qu’on dirait qu’il cache le ballon. Le PSG actuel ? Déjà, je suis content de voir Christophe Galtier à Paris. Je me souviens de lui en tant que joueur, il dégageait une bonne énergie et c’est toujours le cas. Il sourit, il fait du foot une chose simple.«

« La Ligue des champions, c’est un autre niveau »

La légende du PSG a aussi été interrogé sur la possibilité de voir Benfica mettre en difficulté le PSG comme à l’aller.

« Paris, c’est un sacré morceau, mais Benfica montre toujours de nouvelles ressources. La sensation du moment, c’est Antonio Silva, ce défenseur central de 18 ans qui jouait en Youth League il y a quelques semaines et qui a marqué Mbappé, Messi et les autres tranquillement à l’aller. Rafa est dans une très bonne forme. Comme Neres (forfait pour ce soir, ndlr), il est capable de bousculer un match. Mais la force de Benfica, c’est l’arrivée du nouveau coach. Je sens qu’il y a vraiment un groupe. La saison passée, on ne voyait pas ça, cette solidité, cette force, cette organisation. Sur le terrain chacun connaît sa fonction. La Ligue des champions, c’est un autre niveau. Pour battre Paris, Manchester City ou le Bayern Munich, il faut que ton équipe soit dans un très grand soir et qu’en face tout le monde ne le soit pas. Benfica peut le faire, mais ça dépend aussi de Paris.«