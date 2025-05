Valérie Pécresse valide la piste de Poissy pour le futur stade du PSG

Alors que l’usine Stellantis a confirmé des discussions avec le PSG pour la construction de son futur stade à Poissy, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a appuyé cette candidature.

Désireux de devenir propriétaire de son propre stade, le PSG a pris la décision de quitter le Parc des Princes face au refus de la Mairie de Paris de vendre l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Ainsi, depuis plusieurs mois, le board parisien prospecte dans toute l’Ile-de-France pour trouver le terrain idoine pour son gros projet de « PSG Land ». Ces dernières semaines, deux sites ont pris de l’avance : Massy et Poissy. Déjà implanté dans la ville des Yvelines avec son Campus, le PSG est en discussions avec Stellantis pour une possible implantation de son futur stade.

« Je crois que ce projet du PSG à Poissy, il fait sens »

Invitée de Franceinfo ce jeudi, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a appuyé la piste menant à Poissy. Mais cette implantation du futur stade doit être conditionnée à un projet industriel solide de l’entreprise Stellantis pour la vallée de la Seine, comme elle l’a expliqué : « Ça ne peut pas être Stellantis ou le PSG. Ça doit être Stellantis et le PSG (…) Ce projet du PSG à Poissy fait beaucoup de sens. Si Stellantis nous propose un très beau projet industriel pour son site de l’usine de Poissy, alors la région sera favorable à ce qu’on puisse aussi avoir le PSG sur Poissy. Nous avons besoin qu’il y ait un stade et si on pouvait revitaliser le territoire de la vallée de la Seine avec un projet comme celui du Stade du PSG, bien évidemment, ce serait un formidable espoir pour ce territoire et bien évidemment, la région, le soutiendrait », a déclaré présidente LR de la région Ile-de-France avant d’ajouter. « Compte tenu de la vague très forte de désindustrialisation qu’a connue la vallée de Seine ces dernières années, compte tenu aussi du fait que la région va investir dans une nouvelle ligne de transport qui s’appelle EOLE, on va investir des milliards d’euros, je crois que ce projet du PSG à Poissy, il fait sens. Ce projet apporterait une nouvelle dynamique et un nouvel espoir à un territoire qui en a énormément et immensément besoin. »