Valverde : « Le PSG est naturellement le favori pour remporter la C1 »

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte l’Athletic Club en Ligue des champions. Ernesto Valverde, le coach basque, veut croire en une performance de son équipe.

Deuxième de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG se déplace demain soir sur la pelouse de l’Athletic Club pour tenter d’encore plus se rapprocher d’une qualification dans les huit premiers, synonyme de qualification directe en huitièmes de finale. De son côté, le club basque, 27e avec quatre points, voudra créer l’exploit devant son public pour encore croire en une qualification pour les barrages. Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre, Ernesto Valverde, le coach de Bilbao, veut croire en son équipe.

« Les favoris, ce sont eux, mais nous sommes l’Athletic Club, tout est possible »

« C’est un match clé pour nous, nous avons très peu de points, nous avons besoin de ces points. Ce sera un match dur, beau, intéressant. Il faudra être à la hauteur. C’est un match vital. Si nous le remportons, ce sera un pas important. Même chose en cas de défaite. Les favoris, ce sont eux, mais nous sommes l’Athletic Club, tout est possible. C’est une équipe physique, technique. Ses milieux sont d’une très grande mobilité, c’est difficile de suivre le rythme pendant 90 minutes. C’est une équipe constante, avec un grand potentiel. Mais les matches, il faut les jouer. Il faut essayer de jouer de manière solidaire. » Le coach basque a également expliqué que « le PSG est naturellement le favori pour remporter la Ligue des champions. Sans aucun doute », avant d’évoquer l’absence d’Ousmane Dembélé, son ancien joueur au Barça. « C’est un joueur extraordinaire. Au Barça, je l’ai eu jeune. Il flottait sur le terrain. Je suis très heureux qu’il ait remporté le Ballon d’Or. C’est une chance pour nous qu’il ne soit pas là demain, mais j’aurais aimé qu’il soit présent. »