Van Dijk : « Très impressionné par le style de jeu du PSG »

En huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG a éliminé l’un des favoris à la victoire finale, Liverpool. Virgil Van Dijk a été impressionné par le club de la capitale.

Le PSG s’est qualifié en finale de la Ligue des champions après un parcours semé d’embuches. Après avoir terminé quinzième de la phase de ligue, le PSG a surclassé Brest en barrage de la Ligue des champions. Dès les huitièmes de finale, le club de la capitale est tombé sur Liverpool, l’un des favoris à la victoire finale. Après un match XXL au Parc des Princes, le PSG avait perdu alors que Liverpool n’avait pas existé. Au retour, les Rouge & Bleu s’étaient qualifiés après une séance de tirs au but épique. Dans une interview accordée à L’Equipe, Virgil Van Dijk est revenu sur cette double confrontation et a salué la performance du PSG.

« C’était assez surprenant qu’on s’impose alors qu’ils nous avaient dominés »

« J’avais été très impressionné par le style de jeu du PSG, par la qualité individuelle de ses joueurs et par les efforts que ceux-ci avaient réalisés. C’était assez surprenant qu’on s’impose alors qu’ils nous avaient dominés, mais ce sont des choses qui arrivent dans le football. Des regrets par rapport au retour ? Sur cette rencontre, on aurait pu marquer lors des vingt premières minutes, ce qui aurait changé la physionomie de la rencontre. Au bout du compte, le match avait été assez équilibré et il s’est joué aux tirs au but, qui s’apparentent à une loterie. Les Parisiens sont passés, bravo à eux. Actuellement, ils sont dans une très bonne dynamique, guidés par un très bon manager dont ils ont parfaitement adopté les principes de jeu. »

Pas de favori en finale selon lui

Le défenseur central de Liverpool a ensuite évoqué la finale entre le PSG et l’Inter Milan. « Je vais regarder la finale depuis mon lieu de vacances ? Non, sans doute pas. Je veux profiter de mes vacances (il rit).Un favori se détache ? Non, je ne pense pas. J’ai affronté le PSG récemment, et comme je vous l’ai dit, il m’a fait une forte impression. Quant à l’Inter, j’ai croisé sa route par le passé et je connais bien deux de ses joueurs, mes compatriotes Denzel Dumfries et Stefan De Vrij. Peut-être que l’Inter a un peu plus d’expérience (que le PSG), étant donné qu’il a disputé la finale de la Ligue des champions récemment. »