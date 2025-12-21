Vendée Fontenay Foot / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Le PSG a parfaitement terminé son année 2025 historique avec une belle victoire contre Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France (0-4).

Pour boucler son année 2025 historique, le PSG entamait la défense de sa Coupe de France ce samedi soir avec le 32e de finale contre Vendée Fontenay Foot, pensionnaire de National 3. Pour cette rencontre, Luis Enrique devait sans plusieurs cadres. Le coach du PSG a effectué un large turnover même s’il a aligné une attaque que beaucoup aimeraient avoir, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Désiré Doué. Le Ballon d’Or, qui honorait sa première titularisation depuis son retour de blessure, s’est montré percutant, remuant. Il a distillé plusieurs excellentes passes, comme celle sur l’ouverture du score de Désiré Doué. Il a également marqué sur penalty. Une bonne performance du numéro 10 du PSG.

Renato Marin serein pour sa première

Le numéro 14 du PSG a, lui aussi, été très en forme. En jambes et volontaire, il a ouvert le score et s’est procuré plusieurs occasions. Il aurait pu s’offrir un magnifique but après sa chevauchée fantastique dans la surface de Fontenay, où il élimine quatre joueurs, mais il bute sur le gardien adverse. De son côté, l’international portugais s’est offert un doublé et une bonne performance, où il été mobile et a tenté de décrocher pour apporter des solutions à ses coéquipiers. Il a également réalisé un bel enchaînement dans la surface avant de se voir tirer le short. Une faute qui a amené au penalty transformé par Ousmane Dembélé. Pour sa première sous le maillot du PSG, Renato Marin n’a pas eu grand chose à faire dans les buts. Le troisième gardien du PSG a répondu présent en fin de match, quand il a subi deux tentatives, qu’il a bien captées.