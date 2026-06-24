Vente du Parc des Princes : le PSG et la ville de Paris passent la seconde 

Avec un nouvelle interlocuteur, le PSG a rouvert le dossier de l’achat du Parc des Princes. Un immense chantier qui débute officiellement ce jeudi.

Le dossier du Parc des Princes est de retour sur le devant de la scène médiatique du Paris Saint-Germain. Ce jeudi 25 juin, une nouvelle étape sera ainsi franchie. En effet, comme nous l’explique Le Parisien, la Mairie de Paris sera le lieu d’un nouveau cycle de discussions. La ville et le club de la capitale coprésideront un comité de pilotage consacré à l’avenir de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Un rendez-vous symbolique qui ouvrira un nouveau chapitre autour d’une éventuelle vente du Parc des Princes au PSG. Ce que chaque parisien appelle forcément de ses vœux.



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Emmanuel Grégoire, désireux de voir le PSG rester dans son écrin contrairement à Anne Hidalgo,, réaffirmera cette volonté devant ses différents interlocuteurs. En face, Victoriano Melero, le directeur général du club, présentera le projet qu’il porte, avec, notamment, un agrandissement du Parc des Princes. La capacité pourrait ainsi passer de 48000 places à 60000. Autour de la table se retrouveront également plusieurs acteurs politiques et institutionnels. Ils seront invités à échanger sur les retombées économiques, les questions de transport ou encore les potentielles nuisances.

Si ce rendez-vous est, bien évidemment, très important, les deux parties travaillent déjà ensemble depuis plusieurs semaines, relate encore Le Parisien. Depuis avril dernier et le feu-vert obtenu par le nouveau maire de Paris pour négocier la vente du Parc des Princes, le projet a connu un sacré coup de neuf alors que le dossier commençait à devenir poussiéreux. Pour ce qui est du possible prix, rien n’est encore fixé. Celui-ci devrait être abordé dans un second temps, tout comme le vaste projet autour du stade comprenant notamment la couverture du périphérique et l’hypothétique création de la future « Porte des Princes ». Un chantier XXL dont le coût pourrait bien dépasser les 100 millions d’euros.

Vente du Parc des Princes : les grandes manœuvres commencent jeudi avec la première réunion officielle entre le PSG et la Ville de Paris

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Dans le même temps, le PSG poursuit ses études concernant les options de Poissy et de Massy. L’objectif reste le même : disposer de tous les éléments nécessaires avant que Nasser Al-Khelaïfi, pas encore impliqué personnellement mais dernier décisionnaire, ne prenne une décision définitive à la fin de l’automne.

