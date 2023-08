Comme annoncé depuis quelques jours, Marco Verratti est dans la viseur de deux clubs d’Arabie Saoudite. Et l’Italien a une préférence pour le club d’Al-Hilal mais aucune avancée majeure n’est à signaler.

Comme annoncé par Nasser al-Khelaïfi lors de la présentation de Luis Enrique le 5 juillet dernier, aucun joueur n’est au-dessus de l’institution PSG. Ainsi, des joueurs considérés comme intransférables par le passé, à l’image de Neymar Jr ou Kylian Mbappé, ne seront plus retenus par le board parisien. Une situation qui concerne également Marco Verratti. Alors qu’il a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026, l’Italien de 30 ans est désormais ouvert à un départ du PSG. De son côté, le club parisien ne retiendra pas son milieu de terrain mais attend entre 50M€ et 60M€ pour laisser partir son international italien, comme le rapporte RMC Sport. Depuis quelques jours, deux clubs de l’Arabie saoudite ont montré un intérêt pour Marco Verratti : Al-Hilal et Al-Ahli.

Un dossier encore loin d’être bouclé

L’ancien de Pescara discute actuellement avec le président d’Al-Hilal, Fahd Bin Nafel. Le club saoudien aurait même déjà formulé une offre de 30M€ pour le champion d’Europe 2020, une proposition loin des demandes parisiennes. Ces derniers jours, c’est le club d’Al-Ahli qui a montré son intérêt pour le numéro 6 des Rouge & Bleu. Après avoir recruté Riyad Mahrez, le club basé dans la ville de Djeddah veut absolument se renforcer dans le cœur du jeu. Les discussions entre les deux clubs ont déjà débuté, cependant, Marco Verratti a aujourd’hui une préférence pour le club d’Al-Hilal. Mais ce dossier est loin d’être bouclé. Toujours selon RMC, les différentes parties doivent se mettre d’accord. « Dans ce dossier encore loin d’être bouclé, le feu vert final devra venir directement du président Nasser al-Khelaïfi », conclut le journaliste Arthur Perrot.