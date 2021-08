Verratti et Donnarumma convoqués avec l’Italie

Plus d’un mois après son sacre à l’Euro, l’Italie va retrouver les terrains avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et des matches contre la Bulgarie (2 septembre), la Suisse (5 septembre) et Lituanie (8 septembre). Pour ce retour à la compétition Roberto Mancini a dévoilé une liste de 34 joueurs. Cette dernière est fortement composée de champion d’Europe dont les deux Parisiens Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma. Seul Spinazzola gravement blessé lors de la compétition est absent. À noter le retour Moise Kean.

La liste italienne

Gardiens : Donnarumma – Gollini – Meret – Sirigu

Défenseurs : Acerbi – Bastoni – Biraghi – Bonucci – Chiellini – Di Lorenzo – Emerson – Florenzi – Lazzari – Mancini – Toloi

Milieux : Barella – Castrovilli – Cristante – Jorginho – Locatelli – Pellegrini – Pessina – Sensi – Verratti – Zaniolo

Attaquants : Belotti – Berardi – Bernardeschi – Chiesa – Immobile – Insigne – Kean – Raspadori – Scamacca