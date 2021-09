Verratti et Messi devraient bien être aptes pour PSG / City

Après son succès contre Montpellier hier soir (2-0), le PSG retrouvera le Parc des Princes dès mardi (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) avec la réception de Manchester City dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Et pour ce choc européen, Mauricio Pochettino devrait pouvoir compter sur le retour de deux de ses étoiles, Marco Verratti et Lionel Messi selon les informations de l’Equipe.

Les deux joueurs, qui ont participé normalement à l’intégralité de la séance d’entraînement de ce matin, devraient voir leurs noms couchés sur la feuille de match dans deux jours. Mais pas sûr que les deux soient titulaires. Le quotidien sportif indique que l’Italien – qui n’a plus joué depuis le 5 septembre – « pourrait manquer de rythme et ne pas débuter le rendez-vous européen comme titulaire. » Après le match contre les Héraultais, il n’y a pas eu de nouveaux bobos.

L’Equipe qui dévoile un onze probable pour le PSG pour ce match contre les Citizens.

Navas – Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Nuno Mendes (ou Diallo) – Herrera, Paredes, Gueye – Messi, Mbappé, Neymar.