Après un nouveau match insipide, qui s’est un peu animé avec l’entrée en jeu de Kylian Mbappé, le PSG a été éliminé par Nice lors de la séance de tirs au but (0-0, 5 t.a.b à 6). Double tenant du titre, le club de la capitale quitte donc la compétition en huitièmes de finale. À l’issue de cette rencontre, Marco Verratti – meilleur parisien du soir (noté 6,5 par la rédaction de CS) – n’a pas voulu se montrer alarmant, se projetant déjà sur la suite de la saison.

« Je pense que les Niçois sont contents de gagner aux tirs au but. C’est la loterie. Ils m’ont déjà donné beaucoup de joie mais aujourd’hui, c’est une défaite. C’est comme ça, explique Verratti au micro d’Eurosport 2. On doit continuer à travailler. Il ne faut pas baisser la tête, il nous reste encore des matchs très importants. Il faut continuer comme ça et faire encore plus. »